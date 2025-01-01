حماس: الأيام القادمة ستشهد فقدان مواد أساسية وندعو المجتمع الدولي للتدخل..

غزة/سما/

قال المتحدث باسم حركة حماس، د. عبداللطيف القانوع، إن الأيام القليلة القادمة ستشهد فقدان عدد من المواد الأساسية والسلع الغذائية في قطاع غزة مما يزيد معاناة السكان ويفاقم أزمتهم.

وأضاف: "يعاني سكان قطاع غزة حصاراً مشدداً للأسبوع الثاني ويمنع الاحتلال إدخال الغذاء والدواء والوقود والمواد الأساسية في جريمة تجويع جديدة".

وأشار: "مالم يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه قطاع غزة سيعاني سكانه المجاعة مجدداً في شهر رمضان الفضيل".

وقال: ندعو الوسطاء بممارسة مزيد من الضغط على الاحتلال لفتح المعابر وتدفق المساعدات الإنسانية ووقف سياسة العقاب الجماعي بحق شعبنا".