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رويترز: شخصيات من دروز سوريا قد تزور الجولان وتلتقي موفق طريف

الخميس 13 مارس 2025 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رويترز: شخصيات من دروز سوريا قد تزور الجولان وتلتقي موفق طريف



دمشق/ وكالات/

توقع دروز سوريون أن تزور مجموعة تضم نحو 100 شخصية كبيرة من الطائفة هضبة الجولان، الجمعة، في إشارة أخرى تدل على دعم إسرائيل لهذه الأقلية، وفق رويترز.

ومن المتوقع أن تلتقي المجموعة بالشيخ موفق طريف، الزعيم الروحي للدروز في إسرائيل، بالإضافة إلى أعضاء آخرين من الطائفة، وأن تزور مقاما دينيا.

ولم يصدر تأكيد بعد من وزارة الخارجية الإسرائيلية بشأن الزيارة.

والدروز أقلية عربية تعيش في سوريا وإسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان.

وفي إسرائيل، يخدم الكثير من الدروز في الجيش والشرطة، بما في ذلك خلال حرب غزة، وتبوأ بعضهم مناصب رفيعة.

وزيارة الجمعة، إن تمت، فهي أحدث مؤشر على دعم إسرائيل للدروز منذ وقف إطلاق النار في لبنان والإطاحة بالأسد أواخر العام الماضي.

ودعت إسرائيل مرارا إلى حماية حقوق الأقليات السورية، ومنها الدروز.

وقال وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، هذا الأسبوع إنه سيُسمح للدروز من الجانب الآخر من الخط الفاصل بدخول هضبة الجولان للعمل، بل إن إسرائيل ستكون مستعدة للدفاع عنهم، بعد أيام من نشوب أعمال عنف في سوريا.

وأبدى وزراء إسرائيليون شكوكا عميقة إزاء الحكومة السورية الجديدة للرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، واصفين حركته، هيئة تحرير الشام، بأنها جماعة جهادية. 

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