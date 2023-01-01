رام الله / سما/



[الإحصاء: ارتفاع طفيف بمؤشر غلاء المعيشة بالضفة وانخفاضه بغزة الشهر الماضي]

رام الله- معا- قال الجهاز المركزي للإحصاء إن مؤشر أسعار المستهلك في قطاع غزة تراجع ليسجل انخفاضاً مقداره 33.29% خلال شهر شباط 2025 مقارنة بشهر كانون ثاني 2025، فيما سجل المؤشر ارتفاعاً في القدس بنسبة 0.50%، وارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.06% في الضفة الغربية، ما دفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك ليسجل انخفاضاً في فلسطين مقداره 14.08%.

وأفاد "الإحصاء" في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، بأن مستويات الأسعار تشهد تقلباً حاداً بين الارتفاع والانخفاض في قطاع غزة، ارتباطا بتطورات عدوان الاحتلال، وليست نتيجة تغيرات ناتجة عن تفاعل عوامل السوق.

ولفت إلى أن هذه المعطيات نسبة غلاء المعيشة للعام 2024 مقارنة بالعام 2023، في الأراضي الفلسطينية كانت 53.67%، مشيرا إلى أن الارتفاع الحاد في مستويات الأسعار، يأتي نتيجة للارتفاع الحاد لمستويات الأسعار في قطاع غزة، بسبب عدوان الاحتلال المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث ارتفعت الأسعار بواقع 237.98% في قطاع غزة، وبنسبة 3.84% في القدس، وبنسبة 2.48% في الضفة الغربية.

وتابع "الإحصاء": بمجرد الإعلان عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ التاسع عشر من كانون ثاني 2025، وإدخال بعض السلع الى أسواق قطاع غزة، بدأت الأسعار في القطاع بالانخفاض التدريجي، فعند مقارنة الأسعار خلال شهر شباط 2025 مع شهر شباط 2024، تشير البيانات إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بمقدار 2.51%، (بواقع 8.01% في قطاع غزة، في حين سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 1.73% في القدس، وبنسبة 0.20% في الضفة الغربية).

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً حاداً مقداره 33.29% خلال شهر شباط 2025 مقارنة مع شهر كانون ثاني 2025.

وأشار الإحصاء إلى أن أسعار السلع الآتية في قطاع غزة انخفضت لتبلغ بالمتوسط؛ خبز كماج 3 شواكل/للربطة 2كغم، واسطوانة غاز 119 شيكلاً/اسطوانة 12كغم، والبصل الناشف 5 شواكل/كغم، والثوم الناشف 19 شيكلاً/كغم، والبطاطا 6 شواكل/كغم، وطحين أبيض 40 شيكلاً/25كغم، والعدس والفاصولياء الجافة 7 شواكل/كغم لكل منهما، والحمص الجاف 5 شواكل/كغم، وسجائر مارلبورو مصري 169 شيكلاً/علبة 20 سيجارة، والسكر 6 شواكل/كغم، والبيض 30 شيكلاً/2كغم، وبندورة عناقيد والكوسا والملفوف 7 شواكل/كغم لكل منها، والفلفل الحار 34 شيكلاً/كغم، والفليفلة الخضراء الحلوة 12 شيكلاً/كغم، والزهرة 8 شواكل/كغم، وخيار بيوت بلاستيكية 9 شواكل/كغم، ولحم عجل مجمد 45 شيكلاً/كغم، وزيت الزيتون 60 شيكلاً/كغم، وزيت دوار الشمس 25 شيكلاً/3 لترات، والبرتقال 8 شواكل/كغم، والليمون 7 شواكل/كغم، والموز 12 شيكلاً/كغم، والتفاح والافوكادو 11 شيكلاً/كغم لكل منهما، والرمان 16 شيكلاً/كغم، والمياه المعدنية 6 شواكل/عبوة1.5لتر، والدجاج 22 شيكلاً/كغم.

ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في القدس:

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس ارتفاعاً نسبته 0.50% خلال شهر شباط 2025، مقارنة مع شهر كانون ثاني2025، نتيجة لارتفاع أسعار اللحوم الطازجة بنسبة 7.72%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 7.23%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 7.14%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 6.42%، وأسعار الغاز بنسبة 2.06%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 1.41%، و"البنزين" بنسبة 1.36%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بنسبة 1.29%.

وسجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعاً في القدس لتبلغ بالمتوسط: لحم غنم مع عظم طازج 110 شيكلاً/كغم، ولحم عجل طازج 74 شيكلاً/كغم، والكوسا 10 شواكل/كغم، والباذنجان والملفوف 5 شواكل/كغم لكل منهما، وفليفلة خضراء حلوة 7 شواكل/كغم، وخيار بيوت بلاستيكية 8 شواكل/كغم، والموز والرمان 10 شواكل/كغم لكل منهما، والافوكادو 6 شواكل/كغم، والبصل الناشف 4 شواكل/كغم، والثوم الناشف 20 شيكلاً/كغم، واسطوانة غاز 125 شيكلاً/اسطوانة 12كغم، والبنزين "95" 7.55 شواكل/لتر، والسولار 7.17 شواكل/لتر، وطحين أبيض 7 شواكل/كغم.

ارتفاع طفيف في مؤشر غلاء المعيشة في الضفة الغربية:

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.06% خلال شهر شباط 2025، مقارنة مع شهر كانون ثاني 2025، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 19.63%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 7.58%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 4.14%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 2.06%، وأسعار الغاز بنسبة 1.39%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 1.14%، و"الديزل" بنسبة 0.99%.

كما ارتفعت أسعار السلع الآتية في الضفة الغربية لتبلغ بالمتوسط: البيض 20 شيكلاً/2كغم، والدجاج 15 شيكلاً/كغم، والموز 6 شواكل/كغم، ولحم غنم مع عظم طازج 94 شيكلاً/كغم، ولحم عجل طازج 62 شيكلاً/كغم، واسطوانة غاز 75 شيكلاً/اسطوانة 12كغم، والبنزين "95" 7.09 شواكل/لتر، والسولار 6.12 شواكل/لتر، والقهوة 55 شيكلاً/كغم.