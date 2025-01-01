مصر تصدر بيانا بشأن تصريحات ترامب الأخيرة حول غزة ...

سما / وكالات /

أعربت مصر، الخميس، عن تقديرها لتصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التي أدلى بها، الأربعاء، أثناء لقائه مع، مايكل مارتن، رئيس الوزراء الأيرلندي بشأن عدم مطالبة سكان قطاع غزة بمغادرته.

وأكدت عبر بيان رسمي نشرته وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية في فيسبوك أن "هذا الموقف يعكس تفهما لأهمية تجنب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، وضرورة العمل على إيجاد حلول عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية".

وشددت على "أهمية البناء على هذا التوجه الإيجابي لدفع جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط، وذلك من خلال تبني مسار شامل يستند إلى رؤية واضحة تحقق الاستقرار والأمن لكافة الأطراف".

وجاء في البيان أن مصر "ترى أن مبادرة الرئيس ترامب لإنهاء الصراعات الدولية وإحلال السلام بما فى ذلك فى الشرق الأوسط يمكن أن تمثل إطارا عمليا للبناء عليه والعمل المشترك لتحقيقه، وبما يراعي تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكدت أيضا "التزامها الراسخ بدعم جميع المبادرات الجادة التي تهدف إلى تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة"، ودعت "كافة الأطراف الدولية والإقليمية إلى تكثيف الجهود لدفع عملية التسوية السلمية، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة".

وكرر رئيس الوزراء الأيرلندي دعوته لزيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر ودعمه لحل الدولتين، لكنه لم يتطرق مباشرة إلى مسألة دعوة ترامب لإخراج الفلسطينيين من غزة.

وقال ترامب ردا على سؤال حول هذه القضية "لا أحد يطرد الفلسطينيين من غزة".

ويذكر أن ترامب كان قد أشار سابقا في تصريحات له إلى إمكانية مغادرة سكان غزة وفتح الباب أمام الهجرة الطوعية وتحويل القطاع إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

وقبل أيام اجتمع الزعماء العرب واتفقوا بشأن خطة عربية لإعادة إعمار قطاع غزة بعد حرب مدمرة مع إسرائيل خلفت عشرات آلاف القتلى والجرحى.