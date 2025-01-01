اتفاق مصري-أمريكي على أعلى مستوى للتنسيق بشأن خطة إعمار غزة ...

القاهرة/ سما/

اتفق وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأربعاء، مع مبعوث البيت الأبيض للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، على مواصلة التشاور والتنسيق بشأن خطة إعمار قطاع غزة “كأساس لجهود إعادة إعمار القطاع”.

وأفادت الخارجية المصرية في بيان، بأن عبد العاطي التقى ويتكوف، ومنسق الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي الأمريكي إريك تريجر، على هامش اجتماع الوزراء العرب مع المبعوث الأمريكي بالعاصمة القطرية الدوحة الأربعاء.

واستعرض الوزير المصري خلال اللقاء “مراحل وتفاصيل الخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية غير العادية في القاهرة في 4 مارس/ آذار 2025”.

ووفق البيان اتفق الأطراف على “مواصلة التشاور والتنسيق بشأنها كأساس لجهود إعادة إعمار القطاع، كما تم الاتفاق على مواصلة التواصل في إطار الجهود الرامية لاستعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط”.

وأشاد المبعوث الأمريكي خلال اللقاء بالجهود المصرية في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي وقت سابق الأربعاء، بحثت مصر والسعودية وقطر والأردن والإمارات وفلسطين مع ويتكوف بالدوحة، تطورات الوضع في قطاع غزة، والخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية غير العادية في القاهرة.

جاء ذلك وفق بيان صدر عن اجتماع الدوحة بين ويتكوف وكل من وزراء الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والسعودي فيصل بن فرحان، والقطري محمد بن عبد الرحمن، والأردني أيمن الصفدي، ووزير الدولة بالخارجية الإماراتية خليفة المرر، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

وأقرت القمة العربية الطارئة بالقاهرة، خطة جامعة لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، على أن يستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتكلف نحو 53 مليار دولار أمريكي.

لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة وتمسكتا بمخطط يروج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.