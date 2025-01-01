تقرير: أمريكا تفاوض “حماس” على إطلاق سراح الأسرى الأمريكيين ولا يوجد عرض لتمديد وقف النار 60 يومًا

القدس المحتلة / سما/

كشفت قناة “كان” العبرية اليوم اأن الولايات المتحدة قررت قصر التفاوض من جانبها مع حركة حماس على إطلاق سراح الأسرى الأمريكيين.

وذكرت القناة أن العرض الأمريكي لحركة حماس سيكون بلا اتفاقيات وسيركز فقط على إطلاق سراح أسرى يحملون الجنسية الأمريكية.

بالتوازي مع ذلك، نقلت القناة 13 العبرية، عن مصدر سياسي قوله إنه “وعلى عكس التقارير الكاذبة، لم يتم تقديم أي عرض على الإطلاق لإعادة 10 أسرى مختطفين مقابل وقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يومًا.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من تصريح مفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تراجع فيه للمرة الثانية عن رغبته بتهجير سكان قطاع غزة.

وقال ترامب خلال لقاء مع رئيس وزراء أيرلندا، “إننا لا نقوم بترحيل أحد من غزة ولن يجبر أحدٌ الفلسطينيين على مغادرة قطاع غزة”.

وتزامن ذلك مع هجوم عنيف شنته عيناف تسينغاوكر والدة الأسير الإسرائيلي ماتان على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، خلال تظاهرة أمام مقر “الكرياه” الحكومي.

وانتقدت نتنياهو رداً على ما أدلى به في شهادته أمام المحكمة في وقت سابق، قائلة: “أنت من يضع المختطفين في الجحيم عندما تتركهم في الأسر، وتسيء معاملة عائلاتنا من خلال خطة لإطلاق سراح المختطفين قطعة قطعة”، وفق وصفها.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية قد نقلت عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين تفاؤلهم الحذر وحديثاً عن تقدم طفيف في المحادثات الجارية في الدوحة، والتي انضم إليها مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف.