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طقس فلسطين : اجواء حارة

الخميس 13 مارس 2025 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : اجواء حارة



رام الله / سما/

 تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو اليوم غائماً جزئياً الى صاف حارا في معظم المناطق ، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية ، الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 14/03/2025: يكون الجو غائماً جزئياً حارا في معظم المناطق ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 10 درجات مئوية ، الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 15/03/2025 يكون الجو صافياً بوجه عام حارا في معظم المناطق ، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 11 درجات مئوية ، الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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