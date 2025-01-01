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نابلس : إصابات خلال اقتحام مستوطنين "مقام يوسف" فجر اليوم

الخميس 13 مارس 2025 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نابلس : إصابات خلال اقتحام مستوطنين "مقام يوسف" فجر اليوم



نابلس / سما/

أصيبت مواطنة بقنبلة صوت، ومواطنون آخرون بالاختناق فجرا، عقب اقتحام قوات الاحتلال ومستوطنين "مقام يوسف" شرق نابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس عميد أحمد، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة لامرأة (45 عاما) بقنبلة صوت في القدم، وثلاث حالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال لمقام يوسف.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"بأن عددا من سيارات الاحتلال العسكرية معززة بجرافة، اقتحمت المنطقة الشرقية، من حواحز حوارة وعورتا وبيت فوريك، لتأمين اقتحام المستعمرين لمقام يوسف، وسط إغلاق لعدد من الطرق بالسواتر الترابية وإطلاق كثيف لقنابل الغاز السام.

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