53 يوما للصفقة: استهدافات اسرائيلية وانتشال شهداء واستمرار إغلاق كرم ابو سالم

غزة / سما/

واصلت قوات الاحتلال خروقاتها لوقف إطلاق النار في اليوم ٥٣ في قطاع غزة .

وتركزت الخروقات على طول الحدود الجنوبية والشرقية لقطاع غزة فيما وصلت طائرات الاستطلاع تحليقها في اجواء القطاع على ارتفاعات منخفضة.

واستهدفت اليات الاحتلال جرافة بحي الشجاعية ما ادى لاصابة اربعة مواطنين.

وأطلقا آليات الاحتلال النار بشكل مكثف في منطقة الشحايدة والفراحين شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

واستشهد الشيخ محمد أحمد عصفور 42 عاما متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف من مسيرة إسرائيلية الثلاثاء في بلدة عبسان الجديدة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

واصيب مواطن بالرصاص شرقي خان يونس في تجدد إطلاق النار.

وفي رفح واصل جيش الاحتلال استهداف المدنيين حيث اصيب اربعة منهم اثر إلقاء طائرة كود كابتر على مخيم الشابورة وسط رفح.

وقالت وزارة الصحة بغزة انه وصل مشافي القطاع ١٢ شهيد(٥ شهيد انتشال،وسبعة شهداء جدد و ١٤ اصابة خلال 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٨٥١٥ شهيد و ١١١٩٤١ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م .

وواصل جيش الاحتلال إغلاق معبر كرم ابو سالم جنوب شرق القطاع لليوم ١٢ على التوالي وسط اختفاء عدد من السلع الأساسية بسبب الإغلاق واهمها غاز الطهي والسولار.