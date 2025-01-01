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الاحتلال يعتقل 12 اسيرا محررا من الخليل افرج عنهم مؤخرا

الخميس 13 مارس 2025 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 12 اسيرا محررا من الخليل افرج عنهم مؤخرا



الخليل/ سما/

 لليوم الرابع على التوالي، قوات الاحتلال تشن حملة دهم وتفتيش واعتقال طالت 12 اسيرا محررا معظمهم من المحسوبين على حركة حماس وتم اخلاء سبيلهم من سجون الاحتلال خلال الشهرين الماضيين.

وذكرت مصادر محلية، ان قوات الاحتلال داهمت عدة مناطق في مدينة الخليل، واقتحمت خلال ذلك عددا من المنازل وتفتيشها، وبضمن ذلك تم تحطيم ابواب منزل.

واضافت المصادر، انه تم اعتقال كل من:

الاسير المحرر عبد الهادى ابو خلف

الاسير المحرر ضرار ابو منشار

الاسير المحرر علي دوفش

الاسير المحرر فتحي الجولاني

الاسير المحرر المهندس علاء عاصم الجعبرى

الاسير المحرر ايمن الجنيدي

الاسير المحرر قيدار غيث

الاسير المحرر عبد العظيم النتشه

الاسير المحرر بلال ابو ارميله

اعتقال علي زيدان ابو ماضى

اعتقال الشيخ جواد الجعبري

اعتقال يوسف ارفاعية

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