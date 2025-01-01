جيش الاحتلال يزعم: كشفنا 90 نفقا على طريق محور فيلادلفيا جنوب قطاع غزة

القدس المحتلة / سما/

زعم جيش الاحتلال الاسرائيلي إنه كشف 90 نفقا على طول طريق محور فيلادلفيا بقطاع غزة، بعضها امتد عبر الحدود، ووصل بعضها الآخر إلى حدود غزة ومصر، بينما وُجد بعضها الآخر قيد الإنشاء.

وبينت مصادر عبرية أن قوات الهندسة التابعة لجيش الاحتلال نجحت في تحديد مواقع حوالي 90 نفقًامن أنواع مختلفة على طول محور فيلادلفيا من معبر رفح المغلق إلى منطقة البحر.

وبحسب تقديرات جيش الاحتلال فقد تكون هناك أنفاق إضافية لم يكتشفها الجيش بعد، وتقدر مصادر أمنية أن البقاء على طريق فيلادلفيا ضروري لمنع محاولات تهريب الطائرات بدون طيار والسفن والأنفاق.

وأشار الجيش أنه لا تزال هناك أنفاق مفتوحة لم تُغلق هندسيا، وقد أغلقت معظم الأنفاق باستخدام خرسانة خاصة، بعضها بالتفجير، وبعضها الآخر تحت السيطرة الإسرائيلية لأغراض بحثية استخباراتية وهندسية.