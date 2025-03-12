الولايات المتحدة: قاض يمدد حظر ترحيل طالب من جامعة كولومبيا الأمريكية

مدد قاض أمريكي أمرا بمنع السلطات الفيدرالية من ترحيل طالب محتجز بجامعة كولومبيا في قضية أصبحت نقطة محورية في تعهد إدارة ترامب بترحيل نشطاء جامعيين مؤيدين للفلسطينيين.

وأوقف قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيسي فورمان مؤقتا ترحيل محمود خليل في وقت سابق من هذا الأسبوع، ومدد الحظر يوم الأربعاء في أمر مكتوب عقب جلسة استماع في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن للسماح لنفسه بمزيد من الوقت للنظر فيما إذا كان الاعتقال غير دستوري.

كما أمر فورمان أيضا بالسماح لخليل بإجراء مكالمتين هاتفيتين خاصتين لمدة ساعتين مع محاميه واحدة يوم الأربعاء والأخرى يوم الخميس، بعد أن قال محاميه إن المكالمة الهاتفية الوحيدة التي أجراها خليل مع أحد أعضاء فريقه القانوني من الاحتجاز في لويزيانا حتى الآن تم قطعها قبل الأوان وكانت على خط مسجل ومراقب من قبل الحكومة.

وحتى قبل أن يحظر فورمان القرار، لم تكن هناك أي مؤشرات على قرب ترحيل خليل.

ويحق لخليل الدفاع عن قضيته لتجنب الترحيل أمام قاض منفصل في محكمة الهجرة، وهي عملية قد تستغرق وقتا طويلا.

ويقول محامو خليل إن اعتقاله يوم السبت من قبل عملاء وزارة الأمن الداخلي خارج سكنه الجامعي في مانهاتن كان انتقاما لتنديده الصريح بالعدوان العسكري الإسرائيلي على غزة في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023، وبالتالي انتهاك حق خليل في حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.

وقال محامي خليل رمزي قاسم في المحكمة: "تم التعرف على خليل واستهدافه واحتجازه وتجري حاليا إجراءات ترحيله بسبب دفاعه عن الحقوق الفلسطينية".

وفي المقابل، صرح براندون واترمان محامي الحكومة، بأن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيسي فورمان لا ينبغي أن تكون له السلطة القضائية لتحديد مدى قانونية اعتقال خليل لأنه كان رهن الاحتجاز في إدارة الهجرة في نيوجيرسي عندما قدم محاموه التماسهم الأول للمطالبة بالإفراج عنه صباح الأحد.

وأفاد واترمان بأن القضية يجب أن تنظر إما هناك أو في لويزيانا، حيث يُحتجز خليل حاليا.

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي أن خليل يدعم حماس، لكن إدارته لم تتهمه بارتكاب جريمة ولم تقدم أدلة تثبت دعم خليل المزعوم للحركة.

وتجمع مئات المتظاهرين خارج مبنى المحكمة في مانهاتن السفلى حاملين لافتات كتب عليها "أطلقوا سراح محمود خليل" وهتفوا "يسقط، يسقط الترحيل، يعيش، يعيش التحرير".

وأكد المتظاهرون في شوارع مانهاتن وجماعات حقوق الإنسان والمشرعون الديمقراطيون إن اعتقال خليل هو اعتداء على حرية التعبير وطالبوا بالإفراج عنه.

وقد تختبر هذه القضية في نهاية المطاف الخط الفاصل بين حرية التعبير المحمية والدعم المزعوم للجماعات التي تصفها الولايات المتحدة بالإرهابية.

وخليل من أصل فلسطيني، وصل إلى الولايات المتحدة بتأشيرة طالب عام 2022، وحصل على الإقامة الدائمة العام الماضي.

كان عضوا بارزا في حركة الاحتجاج الكولومبية ضد الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة.

وتقول إدارة ترامب إن الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات، بما فيها جامعة كولومبيا، شملت دعما لحماس ومضايقات معادية للسامية للطلاب اليهود.

ويقول منظمو الاحتجاجات الطلابية إن انتقاد إسرائيل يخلط خطأ بمعاداة السامية.