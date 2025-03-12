​عائلات الأسرى الإسرائيليين تنتقد تصريحات لقائد المنطقة الجنوبية الجديد

القدس المحتلة/سما/

أعلنت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، الأربعاء، رفضها تصريحات القائد الجديد للمنطقة الجنوبية بالجيش اللواء يانيف عاسور، التي قال فيها إن إعادة ذويهم "المهمة الثانية" بعد تدمير حماس.

جاء ذلك في بيان نشرته الهيئة على حسابها في منصة "إكس".

ووصفت الهيئة تصريحات عاسور، بـ"الخطيرة وغير المسؤولة".

واعتبرت أن "ترتيب الأولويات بهذا الشكل يشكل خطرا على حياة المختطفين، وقدرتنا على إعادة جثامين القتلى لدفنهم بكرامة".

وفي وقت سابق الأربعاء، تسلم عاسور، مهام قائد المنطقة الجنوبية خلفا ليارون فينكلمان، في مراسم أُقيمت في "موقع قتالي بقطاع غزة" بحضور رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد إيال زامير، وفق بيان للجيش الإسرائيلي.

وأضافت الهيئة، مخاطبة عاسور: "يجب أن تعلم أيضا أن دولة إسرائيل وقادة الجيش سيبذلون كل ما في وسعهم لاستعادة أبنائها الذين اختطفوا بينما كانوا يدافعون عن حدود الدولة، يرقصون في مهرجان موسيقي، أو نائمين في منازلهم بملابس النوم"، وفق البيان.

وتابعت "المهمة الأولى، الأخلاقية والأكثر قيمة، والتي تقع على عاتقك، هي إعادة 59 مختطفا محتجزين لدى حماس في غزة منذ 523 يومًا. وبعد ذلك – قم بإسقاط حكم حماس"، على حد قولها.

وخلال مراسم تسلّمه قيادة المنطقة الجنوبية، صرّح اللواء عاسور، بأنّ المهمة الأولى للجيش الإسرائيلي هي "القضاء التام على عناصر حماس الذين يسعون إلى تدمير وإفناء الشعب اليهودي وإقامة دولة جهادية بدلًا من إسرائيل، من البحر إلى النهر"، حسب زعمه.

وأضاف أنّ هؤلاء "الذين يقفون في مراسم تبادل الأسرى على منصات تحمل شعار (الصهيونية لن تنتصر) سيواجهون قوة الجيش الإسرائيلي"، على حد تعبيره.​

وتابع عاسور قائلاً: "المهمة الثانية إعادة إخوتنا المحتجزين في الأسر، سواء كانوا أحياءً أو أمواتًا. نحن نتذكر المختطفين في كل لحظة، ونشعر بمعاناتهم".​

وخلال تلك المراسم، أقر رئيس الأركان زامير، بتكبّد تل أبيب خسائر بشرية كبيرة في غزة، دون التمكن من إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين من القطاع.

وأقر زامير، بتعقيد وصعوبة الحرب، وقال: "الحرب لا تزال مستمرة، إنها معقدة وصعبة. لقد دفعنا ثمنًا باهظًا من الدماء. لم يعد إلينا المخطوفون والمختطفات بعد، ولم يعد جميع المهجّرين إلى ديارهم"، وفق قوله.

وكانت إسرائيل لوحت باستئناف الحرب بحال فشل مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع حماس بعد تنصل تل أبيب من تنفيذ بنود في المرحلة الأولى من الاتفاق ورفض الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.

وترغب إسرائيل في تمديد اتفاق وقف إطلاق النار ليشمل تبادل أسرى، لكن دون إنهاء الحرب ودون الانسحاب الكامل من القطاع كما ينص الاتفاق الذي وقعته الحكومة الإسرائيلية نفسها.

وأكدت حماس مرارا التزامها بتنفيذ الاتفاق وتطالب بإلزام إسرائيل بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورا في مفاوضات المرحلة الثانية منه، التي تشمل انسحابا إسرائيليا من القطاع ووقفا كاملا للحرب.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي وقائد المنطقة الجنوبية يارون فينكلمان استقالتهما من منصبيهما معلنين تحملهما المسؤولية عن هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي 7 أكتوبر 2023، هاجمت حماس، 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.

واعتبر مسؤولون إسرائيليون هذا الهجوم إخفاقا سياسيا وأمنيا وعسكريا واستخباريا، وأجبر مسؤولين عسكريين واستخباراتيين على الاستقالة لفشلهم في توقعه ومواجهته.