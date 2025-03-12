  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مقرر أممي: منع "إسرائيل" المساعدات لغزة استمرار لجرائم الإبادة

الخميس 13 مارس 2025 12:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقرر أممي: منع "إسرائيل" المساعدات لغزة استمرار لجرائم الإبادة



جنيف/سما/

قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، إن استمرار إسرائيل في منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة هو "استمرار لجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".

وأوضح فخري في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن إسرائيل ترفض مجددا المساعدات الإنسانية في غزة، وأن العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة ما زال يتصاعد.

وذكر أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تواصل عملها رغم الضغوط والعراقيل الإسرائيلية.

وأكد على أهمية مساعدة الفلسطينيين في ظل الظروف الراهنة، مبينا أن إسرائيل تجوّع سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وأضاف: "هذه أسرع عملية تجويع في التاريخ الحديث".

ودعا فخري المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على إسرائيل واسعة النطاق تشمل العديد من المجالات من الاقتصاد إلى الدبلوماسية.

ومطلع مارس/ آذار الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، فيما تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.

ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، أغلقت إسرائيل مجددا جميع المعابر المؤدية إلى غزة، لمنع دخول المساعدات الإنسانية، في خطوة تهدف إلى استخدام التجويع كأداة ضغط على حماس لإجبارها على القبول بإملاءاتها.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

الأكثر قراءة اليوم

أردوغان: لن نترك أهالي غزة يواجهون وحدهم الاحتلال ومجازر إسرائيل وصمة عار في تاريخ البشرية

القناة 12 : بعهد ترامب انهيار إسرائيل وشيك لأنّه يتحوّل من وصيٍّ لعدوٍّ بأيّ لحظة استفزازٍ مثل المافيا..

الملياردير الفلسطيني بشار المصري.. رجل ترامب لـ"اليوم التالي" في غزّة

الإعلام العبري : ترامب يفرض اجندته على نتنياهو وسيلقى معاملة زيلينسكي ان رفض تنفيذ أوامر سيد البيت الابيض…

صحيفة قطرية : أمريكا تخفض المساعدات العسكرية لمصر ..

"الصحة" الفلسطينية تؤكد عدم مسؤوليتها عن أي حملة ينفذها ناشطون لجمع تبرعات لصالح قطاع غزة

وزير الحرب الإسرائيلي يوجه تهديدا صريحا للرئيس السوري

الأخبار الرئيسية

thumbs_b_c_281f1b467d75aaa214c7e8701c65520e

وفد التفاوض الإسرائيلي بالدوحة يمدد إقامته

photo_2025-03-12_22-58-07

الحوثي يعلن دخول قرار حظر إبحار سفن الاحتلال حيز التنفيذ

20200211201222afpp-afp_1ox32k.h-730x438

الرئيس عباس ينفي ما ورد على لسان أولمرت باضاعة فرصة التوقيع على خارطة سلام

thumbs_b_c_b5623a151a43e96c3e67637f93176ec8-1-730x438

حماس ترحب بتصريحات ترامب

13-4-730x438

إعلام عبري: مباحثات إسرائيل وحماس بالدوحة مستمرة “بأجواء إيجابية”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية