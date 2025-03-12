​رئيس الأركان الإسرائيلي: تكبدنا خسائر فادحة وفشلنا في استعادة جميع الأسرى​

القدس المحتلة/سما/

أقر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، الأربعاء، بتكبّد تل أبيب خسائر بشرية كبيرة في غزة، دون التمكن من إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين من القطاع.

جاء ذلك خلال مراسم تسليم مهام قائد المنطقة الجنوبية ليانيف عاسور خلفًا ليارون فينكلمان، أُقيمت في "موقع قتالي بقطاع غزة"، وفق بيان للجيش الإسرائيلي.

وأقر زامير بتعقيد وصعوبة الحرب، وقال: "الحرب لا تزال مستمرة، إنها معقدة وصعبة. لقد دفعنا ثمنًا باهظًا من الدماء. لم يعد إلينا المخطوفون والمختطفات بعد، ولم يعد جميع المهجّرين إلى ديارهم"، وفق قوله.

وأضاف "المهمة لم تكتمل بعد، مشددًا على ضرورة الاستمرار في العمليات لتحقيق "النصر وضمان أمن طويل الأمد للمواطنين الإسرائيليين. "​

وكانت إسرائيل لوحت باستئناف الحرب بحال فشل مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع حماس بعد تنصل تل أبيب من تنفيذ بنود في المرحلة الأولى من الاتفاق ورفض الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.

وترغب إسرائيل في تمديد اتفاق وقف إطلاق النار ليشمل تبادل أسرى، لكن دون إنهاء الحرب ودون الانسحاب الكامل من القطاع كما ينص الاتفاق الذي وقعته الحكومة الإسرائيلية نفسها.

وأكدت حماس مرارا التزامها بتنفيذ الاتفاق وتطالب بإلزام إسرائيل بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورا في مفاوضات المرحلة الثانية منه، التي تشمل انسحابا إسرائيليا من القطاع ووقفا كاملا للحرب.

وقال زامير، إن الجيش "ملتزم ببذل كل الجهود الممكنة لإعادة الأسرى، وتوفير الأمن الكامل لسكان المناطق المحيطة بقطاع غزة". بحسب البيان.

وأضاف أن "كل عملية تحرير للأسرى تُعتبر ذات أهمية قصوى".​

وأردف زامير: "إسرائيل تخوض حربًا وجودية من أجل الوطن والوجود، في مواجهة عدو قاسٍ يجب هزيمته لمنعه من تكرار هجماته"، وفق وصفه.

وأعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة سلامة معروف، مساء الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي قتل 137 فلسطينيا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير/ كانون الثاني 2025.

​وخلال مراسم تسليم قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، أقر فينكلمان، القائد المنتهية ولايته، بفشل القيادة في التصدي لهجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال: "في السابع من أكتوبر، فاجأتنا حماس، ولم تقم القيادة الجنوبية بمهمتها. لقد فشلنا في الدفاع عن النقب الغربي وسكانه".

وأضاف: "سيلازمني هذا الفشل كقائد وكشخص لبقية حياتي" لقد رأيت الإذلال في ذلك اليوم؛ زاعما أن "أفعال حماس هي شر محض ممزوج بقسوة لا مثيل لها".​

وزعم أن الجيش الإسرائيلي قاتل بعد ذلك في غزة "باحترافية وقوة"، وفق وصفه.

من جانبه، قال عاسور القائد الجديد للمنطقة الجنوبية، إنه "ملتزم بمهمتين أساسيتين القضاء التام على عناصر حماس، وإعادة الأسرى الإسرائيليين، سواء كانوا أحياء أو قتلى".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي وقائد المنطقة الجنوبية يارون فينكلمان استقالتهما من منصبيهما معلنين تحملهما المسؤولية عن هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي 7 أكتوبر 2023، هاجمت "حماس" 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.

واعتبر مسؤولون إسرائيليون هذا الهجوم إخفاقا سياسيا وأمنيا وعسكريا واستخباريا، وأجبر مسؤولين عسكريين واستخباراتيين على الاستقالة لفشلهم في توقعه ومواجهته.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.