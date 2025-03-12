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ألمانيا تدعو إسرائيل للامتثال بالتزاماتها حيال المساعدات الإنسانية لغزة

الخميس 13 مارس 2025 12:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا تدعو إسرائيل للامتثال بالتزاماتها حيال المساعدات الإنسانية لغزة



برلين/سما/

دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية كاثرين ديشاور، إسرائيل إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي حيال وقف المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأعربت ديشاور في تصريح صحفي، الأربعاء، عن قلقها من وقف المساعدات الإنسانية وإمدادات الكهرباء والمياه إلى غزة في الفترة الأخيرة.

وطالبت المسؤولة الألمانية الحكومة الإسرائيلية إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية وتوفير الكهرباء، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بالإمدادات الحيوية لعدد كبير من الناس.

وذكرت أن ألمانيا هي واحدة من الدول التي تقدم أكبر قدر من المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أنهم يريدون التأكد من أن المساعدات التي تقدمها الحكومة تصل إلى الأماكن المطلوبة ذات الحاجة الماسة للمساعدات

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