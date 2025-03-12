  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الحكومة الإسرائيلية تشرعن مستوطنة "أدوريم" بالخليل

الخميس 13 مارس 2025 12:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة الإسرائيلية تشرعن مستوطنة "أدوريم" بالخليل



القدس المحتلة/سما/

قررت الحكومة الإسرائيلية شرعنة مستوطنة "أدوريم" جنوبي مدينة الخليل الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وفق إعلام عبري الأربعاء.

وذكرت القناة "14" (خاصة) أنه بعد مرور 8 سنوات على وضع حجر الأساس لإنشاء مستوطنة "أدوريم"، شرعنت الحكومة الإسرائيلية المستوطنة، على أن يتم الاعتراف بها رسميا نهاية عام 2025.

وأضافت أن الحكومة قررت اعتبار "أدوريم" جزءا من قائمة المستوطنات المعترف بها، وتم إبلاغ رئيس مجلس "جبل الخليل" (الاستيطاني) بذلك.

وأفادت القناة بأن "المستوطنة تشهد حالة من النمو والاستيعاب الكبيرين، حيث تقطنها حاليا 26 عائلة كاملة".

وطالب وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، في وقت سابق، بشرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية هي: "أدوريم" في الخليل، و"أفيتار" في نابلس، و"سادي إفرايم" و"غفعات أساف" في رام الله، و"حالتس" في المنطقة بين الخليل وبيت لحم.

وتعود أراضي مستوطنة "أدوريم" إلى عائلات من دورا، صادرتها إسرائيل في سبعينيات القرن الماضي، وأقامت عليها القاعدة العسكرية "أدوريم".

وبعد إخلائها من الجيش عام 2010، أنشأ المجلس الاستيطاني "جبل الخليل" فيها مركز طوارئ إقليميا، وانتقل مستوطنون بعدها للسيطرة عليها والإقامة فيها.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكثف تل أبيب التوسع الاستيطاني، ضمن تحركات متسارعة لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وتعتبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.

وتفيد بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية بوجود نحو 694 ألف مستوطن و145 مستوطنة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من حكومة إسرائيل) بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 934 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 14 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي ، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

الأكثر قراءة اليوم

أردوغان: لن نترك أهالي غزة يواجهون وحدهم الاحتلال ومجازر إسرائيل وصمة عار في تاريخ البشرية

القناة 12 : بعهد ترامب انهيار إسرائيل وشيك لأنّه يتحوّل من وصيٍّ لعدوٍّ بأيّ لحظة استفزازٍ مثل المافيا..

الملياردير الفلسطيني بشار المصري.. رجل ترامب لـ"اليوم التالي" في غزّة

الإعلام العبري : ترامب يفرض اجندته على نتنياهو وسيلقى معاملة زيلينسكي ان رفض تنفيذ أوامر سيد البيت الابيض…

صحيفة قطرية : أمريكا تخفض المساعدات العسكرية لمصر ..

"الصحة" الفلسطينية تؤكد عدم مسؤوليتها عن أي حملة ينفذها ناشطون لجمع تبرعات لصالح قطاع غزة

وزير الحرب الإسرائيلي يوجه تهديدا صريحا للرئيس السوري

الأخبار الرئيسية

thumbs_b_c_281f1b467d75aaa214c7e8701c65520e

وفد التفاوض الإسرائيلي بالدوحة يمدد إقامته

photo_2025-03-12_22-58-07

الحوثي يعلن دخول قرار حظر إبحار سفن الاحتلال حيز التنفيذ

20200211201222afpp-afp_1ox32k.h-730x438

الرئيس عباس ينفي ما ورد على لسان أولمرت باضاعة فرصة التوقيع على خارطة سلام

thumbs_b_c_b5623a151a43e96c3e67637f93176ec8-1-730x438

حماس ترحب بتصريحات ترامب

13-4-730x438

إعلام عبري: مباحثات إسرائيل وحماس بالدوحة مستمرة “بأجواء إيجابية”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية