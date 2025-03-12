الحكومة الإسرائيلية تشرعن مستوطنة "أدوريم" بالخليل

القدس المحتلة/سما/

قررت الحكومة الإسرائيلية شرعنة مستوطنة "أدوريم" جنوبي مدينة الخليل الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وفق إعلام عبري الأربعاء.

وذكرت القناة "14" (خاصة) أنه بعد مرور 8 سنوات على وضع حجر الأساس لإنشاء مستوطنة "أدوريم"، شرعنت الحكومة الإسرائيلية المستوطنة، على أن يتم الاعتراف بها رسميا نهاية عام 2025.

وأضافت أن الحكومة قررت اعتبار "أدوريم" جزءا من قائمة المستوطنات المعترف بها، وتم إبلاغ رئيس مجلس "جبل الخليل" (الاستيطاني) بذلك.

وأفادت القناة بأن "المستوطنة تشهد حالة من النمو والاستيعاب الكبيرين، حيث تقطنها حاليا 26 عائلة كاملة".

وطالب وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، في وقت سابق، بشرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية هي: "أدوريم" في الخليل، و"أفيتار" في نابلس، و"سادي إفرايم" و"غفعات أساف" في رام الله، و"حالتس" في المنطقة بين الخليل وبيت لحم.

وتعود أراضي مستوطنة "أدوريم" إلى عائلات من دورا، صادرتها إسرائيل في سبعينيات القرن الماضي، وأقامت عليها القاعدة العسكرية "أدوريم".

وبعد إخلائها من الجيش عام 2010، أنشأ المجلس الاستيطاني "جبل الخليل" فيها مركز طوارئ إقليميا، وانتقل مستوطنون بعدها للسيطرة عليها والإقامة فيها.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكثف تل أبيب التوسع الاستيطاني، ضمن تحركات متسارعة لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وتعتبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.

وتفيد بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية بوجود نحو 694 ألف مستوطن و145 مستوطنة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من حكومة إسرائيل) بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 934 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 14 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي ، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.