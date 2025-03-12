  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إعلام عبري يدعي إرسال "إسرائيل" طائرات مقاتلة إلى سوريا لـ"حماية الدروز"

الخميس 13 مارس 2025 12:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام عبري يدعي إرسال "إسرائيل" طائرات مقاتلة إلى سوريا لـ"حماية الدروز"



القدس المحتلة/سما/

ادعى إعلام عبري، الأربعاء، أن إسرائيل أرسلت طائرات مقاتلة إلى سوريا مرات عدة في الأيام الأخيرة لـ"حماية الدروز السوريين".

وقالت القناة "12" (خاصة): "بناء على توجيهات لوزير الدفاع يسرائيل كاتس، أرسلت تل أبيب أكثر من مرة، خلال الأيام الماضية، طائرات مقاتلة إلى سوريا لحماية الدروز السوريين".

وأضافت أن "الطائرات حلقَّت على علو منخفض لإبعاد رجال الرئيس السوري (أحمد الشرع) عن الدروز، وتوجيه رسالة للنظام الجديد في سوريا بأن إسرائيل ستحمي الدروز".

وبينما تؤكد الإدارة السورية الجديدة حمايتها لجميع طوائف البلاد دون تمييز ضمن وطن واحد، تردد إسرائيل ادعاءات عن تعرض الدروز في سوريا لاعتداءات، وهو ما تعتبره دمشق ذريعة لانتهاك السيادة السورية.

وأعرب دروز سوريون، في احتجاجات شعبية وبيانات، عن رفضهم أي تدخل إسرائيلي في الشؤون الداخلية السورية، وجددوا الدعوة إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من بلادهم.

والأربعاء، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الأخير أنشأ موقعين عسكريين على قمة "جبل الشيخ" المحتل جنوب غرب سوريا، وأن عمالا من قرى درزية سيبدؤون العمل في الجولان المحتل الأحد المقبل.

وقالت الإذاعة: "لن نغادر جبل الشيخ السوري حتى إشعار آخر، وعلى العكس، فقد تم إنشاء موقعين للجيش الإسرائيلي على قمة الجبل".

ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024 ووسعت رقعة احتلالها، بما في ذلك المنطقة السورية العازلة، كما دمرت آليات ومعدات وذخائر للجيش السوري عبر مئات الغارات الجوية.

الأكثر قراءة اليوم

القناة 12 : بعهد ترامب انهيار إسرائيل وشيك لأنّه يتحوّل من وصيٍّ لعدوٍّ بأيّ لحظة استفزازٍ مثل المافيا..

الملياردير الفلسطيني بشار المصري.. رجل ترامب لـ"اليوم التالي" في غزّة

الإعلام العبري : ترامب يفرض اجندته على نتنياهو وسيلقى معاملة زيلينسكي ان رفض تنفيذ أوامر سيد البيت الابيض…

صحيفة قطرية : أمريكا تخفض المساعدات العسكرية لمصر ..

"الصحة" الفلسطينية تؤكد عدم مسؤوليتها عن أي حملة ينفذها ناشطون لجمع تبرعات لصالح قطاع غزة

ترامب متراجعاً عن خطته: لا أحد يجبر سكان غزة على المغادرة

وزير الحرب الإسرائيلي يوجه تهديدا صريحا للرئيس السوري

الأخبار الرئيسية

thumbs_b_c_281f1b467d75aaa214c7e8701c65520e

وفد التفاوض الإسرائيلي بالدوحة يمدد إقامته

photo_2025-03-12_22-58-07

الحوثي يعلن دخول قرار حظر إبحار سفن الاحتلال حيز التنفيذ

20200211201222afpp-afp_1ox32k.h-730x438

الرئيس عباس ينفي ما ورد على لسان أولمرت باضاعة فرصة التوقيع على خارطة سلام

thumbs_b_c_b5623a151a43e96c3e67637f93176ec8-1-730x438

حماس ترحب بتصريحات ترامب

13-4-730x438

إعلام عبري: مباحثات إسرائيل وحماس بالدوحة مستمرة “بأجواء إيجابية”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية