إعلام عبري يدعي إرسال "إسرائيل" طائرات مقاتلة إلى سوريا لـ"حماية الدروز"

القدس المحتلة/سما/

ادعى إعلام عبري، الأربعاء، أن إسرائيل أرسلت طائرات مقاتلة إلى سوريا مرات عدة في الأيام الأخيرة لـ"حماية الدروز السوريين".

وقالت القناة "12" (خاصة): "بناء على توجيهات لوزير الدفاع يسرائيل كاتس، أرسلت تل أبيب أكثر من مرة، خلال الأيام الماضية، طائرات مقاتلة إلى سوريا لحماية الدروز السوريين".

وأضافت أن "الطائرات حلقَّت على علو منخفض لإبعاد رجال الرئيس السوري (أحمد الشرع) عن الدروز، وتوجيه رسالة للنظام الجديد في سوريا بأن إسرائيل ستحمي الدروز".

وبينما تؤكد الإدارة السورية الجديدة حمايتها لجميع طوائف البلاد دون تمييز ضمن وطن واحد، تردد إسرائيل ادعاءات عن تعرض الدروز في سوريا لاعتداءات، وهو ما تعتبره دمشق ذريعة لانتهاك السيادة السورية.

وأعرب دروز سوريون، في احتجاجات شعبية وبيانات، عن رفضهم أي تدخل إسرائيلي في الشؤون الداخلية السورية، وجددوا الدعوة إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من بلادهم.

والأربعاء، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الأخير أنشأ موقعين عسكريين على قمة "جبل الشيخ" المحتل جنوب غرب سوريا، وأن عمالا من قرى درزية سيبدؤون العمل في الجولان المحتل الأحد المقبل.

وقالت الإذاعة: "لن نغادر جبل الشيخ السوري حتى إشعار آخر، وعلى العكس، فقد تم إنشاء موقعين للجيش الإسرائيلي على قمة الجبل".

ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024 ووسعت رقعة احتلالها، بما في ذلك المنطقة السورية العازلة، كما دمرت آليات ومعدات وذخائر للجيش السوري عبر مئات الغارات الجوية.