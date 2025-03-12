عائلات إسرائيلية تجدد المطالبة باتفاق يعيد الأسرى من غزة

القدس المحتلة/سما/

جددت عائلات الأسرى الإسرائيليين، الأربعاء، مطالبة وفد تل أبيب المفاوض في قطر بعدم العودة دون التوصل لاتفاق يعيد جميع المحتجزين بقطاع غزة "فورا ودفعة واحدة".

وبنهاية 1 مارس/ آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة "حماس" إسرائيل، بدأ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

وتنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المرحلة الثانية للاتفاق، إذ يرغب في إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين دون تنفيذ التزامات هذه المرحلة، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من غزة بشكل كامل.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن هيئة عائلات الأسرى مطالبتها في بيان بالتوصل إلى اتفاق مع "حماس" يقضي بإعادة كل المحتجزين "فورا ودفعة واحدة وليس على دفعات، كما جرى خلال المرحلة الأولى".

ودعت العائلات الوفد الإسرائيلي المفاوض الموجود في الدوحة إلى ضرورة الإعلان عن التزام سياسي بإنهاء الحرب على غزة وانسحاب الجيش الإسرائيلي، مقابل إعادة آخر أسير إلى منزله.

وأضافت العائلات: "هناك 59 محتجزا إسرائيليا داخل غزة، نريد عودتهم دفعة واحدة"، وبالمقابل تحتجز إسرائيل في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودت بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وفي وقت سابق الأربعاء، اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الحكومة بعدم بذل الجهود الكافية لإعادة الأسرى، مرجعا ذلك إلى عدم رغبة نتنياهو بدفع "ثمن سياسي" لإنهاء حرب الإبادة.

وقال لابيد لإذاعة "103 إف إم" المحلية إن "الحكومة الإسرائيلية لا تريد أن تفعل شيئا، ولا تعمل بكل قوتها أو قدراتها" لاستعادة الأسرى.

في المقابل، قالت "حماس" الأربعاء إنها تنتظر خطوات جديدة من مفاوضات الدوحة التي بدأت مساء الثلاثاء، للمضي نحو تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق.