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أطباء بلا حدود تطالب "إسرائيل" بعدم استغلال مساعدات غزة كـ"أداة حرب"

الخميس 13 مارس 2025 12:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أطباء بلا حدود تطالب "إسرائيل" بعدم استغلال مساعدات غزة كـ"أداة حرب"



غزة/سما/

دعت منظمة أطباء بلا حدود، الأربعاء، السلطات الإسرائيلية إلى "التوقف عن استخدام المساعدات الإنسانية كأداة حرب".

وأدانت المنظمة الدولية في بيان بشدة، الحصار الإسرائيلي الذي يحرم الفلسطينيين في غزة من الخدمات الأساسية والإمدادات الحيوية.

وأوضحت المنظمة، أنه لا ينبغي على إسرائيل أبداً استخدام المساعدات الإنسانية كـ"ورقة مساومة".

وأشار البيان إلى أن كوادر المنظمة سلمت آخر 3 شاحنات محملة بالإمدادات الطبية إلى غزة في 27 فبراير/ شباط الفائت.

ولفت إلى أن المنظمة تحاول زيادة أنشطتها وخاصة في شمال غزة.

والاثنين، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من "أزمة إنسانية خطيرة" في قطاع غزة، في ظل تعليق إسرائيل إدخال المساعدات ووقف إمدادات الكهرباء عن محطة تحلية المياه الوحيدة في القطاع.

ومطلع مارس/ آذار الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، فيما تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.

ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، أغلقت إسرائيل مجددا جميع المعابر المؤدية إلى غزة، لمنع دخول المساعدات الإنسانية، في خطوة تهدف إلى استخدام التجويع كأداة ضغط على حماس لإجبارها على القبول بإملاءاتها.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود

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