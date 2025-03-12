  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

يُحاكم بتهم فساد.. نتنياهو يصرخ والقاضي يأمره بخفض صوته

الخميس 13 مارس 2025 12:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يُحاكم بتهم فساد.. نتنياهو يصرخ والقاضي يأمره بخفض صوته



القدس المحتلة/سما/

صرخ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، بوجه القضاة الذين يمثل أمامهم على خلفية تهم فساد موجهة إليه، فيما أمره رئيس الجلسة بخفض صوته.

ومثّل نتنياهو اليوم للمرة السابعة عشرة أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية بمدينة تل أبيب، للإدلاء بإفادته بخصوص تهم الفساد الموجهة إليه.

وقالت القناة "14" العبرية إن نتنياهو مثّل أمام المحكمة للمرة السابعة عشرة منذ 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024 على خلفية تهم الفساد.

وفي وقت سابق، حددت المحكمة عدد الجلسات التي ستعقدها لنتنياهو بـ 24 جلسة، ما يعني تبقي 7 جلسات.

وتنعقد المحكمة مرتين أسبوعيا للاستماع لردود نتنياهو على الاتهامات الموجهة إليه.

وطرق نتنياهو المنصة، وقال: "لدي الحق في الحصول على بضع دقائق للدفاع عن نفسي، لقد جعلوا (القضاة) حياتي بائسة"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية (خاصة).

وأضاف: "سنوات طويلة نجري وراء أكاذيب، وأنا هنا لأفنِّد كل هذه الأكاذيب، ومن حقي الدفاع عن نفسي".

ورد القاضي على صراخ نتنياهو قائلا: "اخفض صوتك".

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000" و"4000″.

وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، لائحة الاتهام المتعلقة بهذه الملفات.

ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.

فيما يُتهم في “الملف 2000” بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما "الملف 4000" فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة “بيزك” للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وبدأت محاكمة نتنياهو عام 2020، وما زالت مستمرة حتى اليوم، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".

وتتواصل المحاكمة فيما تستمر إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية في غزة أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

الأكثر قراءة اليوم

القناة 12 : بعهد ترامب انهيار إسرائيل وشيك لأنّه يتحوّل من وصيٍّ لعدوٍّ بأيّ لحظة استفزازٍ مثل المافيا..

الملياردير الفلسطيني بشار المصري.. رجل ترامب لـ"اليوم التالي" في غزّة

الإعلام العبري : ترامب يفرض اجندته على نتنياهو وسيلقى معاملة زيلينسكي ان رفض تنفيذ أوامر سيد البيت الابيض…

صحيفة قطرية : أمريكا تخفض المساعدات العسكرية لمصر ..

"الصحة" الفلسطينية تؤكد عدم مسؤوليتها عن أي حملة ينفذها ناشطون لجمع تبرعات لصالح قطاع غزة

ترامب متراجعاً عن خطته: لا أحد يجبر سكان غزة على المغادرة

وزير الحرب الإسرائيلي يوجه تهديدا صريحا للرئيس السوري

الأخبار الرئيسية

thumbs_b_c_281f1b467d75aaa214c7e8701c65520e

وفد التفاوض الإسرائيلي بالدوحة يمدد إقامته

photo_2025-03-12_22-58-07

الحوثي يعلن دخول قرار حظر إبحار سفن الاحتلال حيز التنفيذ

20200211201222afpp-afp_1ox32k.h-730x438

الرئيس عباس ينفي ما ورد على لسان أولمرت باضاعة فرصة التوقيع على خارطة سلام

thumbs_b_c_b5623a151a43e96c3e67637f93176ec8-1-730x438

حماس ترحب بتصريحات ترامب

13-4-730x438

إعلام عبري: مباحثات إسرائيل وحماس بالدوحة مستمرة “بأجواء إيجابية”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية