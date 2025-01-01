حرمان الناشط الفلسطيني محمود خليل من الاتصال بمحاميه (فيديو)

نيويورك/سما/

أفاد محامي الناشط الفلسطيني محمود خليل، المحتجز على خلفية قيادته احتجاجات جامعية في الولايات المتحدة ضد الحرب الاسرائيلية على غزة، أمام قاض الأربعاء بأنه حُرم من الحصول على مشورة قانونية، بعد أن كان الرئيس دونالد ترامب قد تعهد ترحيل الطلاب الأجانب الذين تظاهروا تأييدا للفلسطينيين.

واعتقلت السلطات الأمريكية محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا وأحد أبرز وجوه الحركة الاحتجاجية التي اندلعت ردا على سلوك إسرائيل خلال الحرب، قبل أن تقتاده إلى لويزيانا في نهاية الأسبوع.

ولم توجه الحكومة أي اتهامات إلى خليل، بل ألغت فقط إقامته الدائمة بسبب تورطه في الاحتجاجات.

وأثار اعتقاله غضب معارضي إدارة ترامب وكذلك المدافعين عن الحريات، وبعضهم من اليمينيين الذين يعتبرون أنه قد تكون لمثل هذه الخطوة تأثيرات مخيفة على حرية التعبير.

وقال رمزي قاسم محامي خليل أمام محكمة فدرالية في نيويورك الأربعاء، إن موكله تحدث فقط إلى محامين عبر خط هاتف خاضع للمراقبة من لويزيانا، ولم يتمكن حتى الآن من إجراء محادثة طويلة معهم.

أضاف قاسم للمحكمة أن خليل “اعتقل ليلا أثناء عودته إلى المنزل مع زوجته واقتيد مسافة ألف ميل إلى لويزيانا”، مشيرا إلى أن زوجة موكله، وهي مواطنة أمريكية، حامل في الشهر الثامن بطفلهما الأول.

وتابع أن خليل “اعتقل وخضع لاجراءات الترحيل (…) لأنه كان يدافع عن حقوق الفلسطينيين”، طالبا المساعدة للسماح لموكله بلقاء محاميه.

وأمر القاضي جيسي فورمان بالسماح بأن يتلقى خليل مكالمة واحدة يومية بدون مراقبة.

“معاداة السامية”

ولم يصدر قرار فوري بشأن الترحيل أو المسألة القانونية المتعلقة بمكان النظر في القضية، اذ تقول الحكومة إنها يجب أن تكون إما في نيوجيرسي، حيث بدأت إجراءات الترحيل، وإما في لويزيانا.

وحدد القاضي فورمان الجمعة موعدا نهائيا للحكومة لتقديم حججها القانونية إلى المحكمة، مع توقع صدور قرار الاثنين.

وخارج الجلسة، احتج المئات دعما لخليل ورفعوا الأعلام الفلسطينية، بينما حضرت الممثلة سوزان ساراندون إلى المحكمة لتقديم الدعم له.

ونفى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأربعاء أن يكون الاعتقال اعتداء على حرية التعبير.

وقال في ايرلندا خلال توجهه لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع “بمجرد وصولك إلى هذا البلد بتأشيرة (طلابية) كهذه، سنلغيها” بسبب أي دعم لحماس.

أضاف “إذا انتهى بك الأمر بالحصول على غرين كارد، وليس جنسية، ولكن غرين كارد ناتجة من هذه التأشيرة، وأثناء وجودك هنا (تقوم) بهذه الأنشطة، فسوف نطردك. الأمر بهذه البساطة”.

وقالت وزارة الأمن الداخلي في إعلانها اعتقال خليل، إنها تصرفت بناء على “الأوامر التنفيذية للرئيس ترامب التي تحظر معاداة السامية، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت الثلاثاء، إن السلطات قدمت قائمة بطلاب كولومبيا الآخرين الذين تعتزم الإدارة ترحيلهم بسبب مشاركتهم المزعومة في الاحتجاجات.

وأضافت أن الجامعة التي تم قطع تمويل فدرالي عنها بقيمة 400 مليون دولار بسبب اتهامات بعدم تصديها لمعاداة السامية بشكل كاف، لم تتعاون.

وشهدت الجامعات الأمريكية العام الماضي احتجاجات طلابية واسعة ضد الحرب الإسرائيلية في غزة، وأدى بعضها إلى حصول مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين المناهضين لإسرائيل.

(أ ف ب)