  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس عباس ينفي ما ورد على لسان أولمرت باضاعة فرصة التوقيع على خارطة سلام

الأربعاء 12 مارس 2025 11:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس ينفي ما ورد على لسان أولمرت باضاعة فرصة التوقيع على خارطة سلام



رام الله/سما/

نفى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء ما ورد على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت بشأن اضاعة فرصة التوقيع على خارطة سلام.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن عباس قوله “إن ما ورد على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، في الفيلم الوثائقي الذي بثته قناة (بي بي سي)  البريطانية، بأننا أضعنا فرصة التوقيع على خارطة سلام طرحها علينا، غير صحيح، إذ لم نستلم أية خارطة سلام منه خلال محادثاتنا التي استمرت حتى اليوم الأخير لبقائه رئيسا للوزراء”.

وأضاف الرئيس الفلسطيني “أن المباحثات مع أولمرت كانت جادة، وتناولنا فيها القضايا النهائية كافة، ولكن لم يسمح له بالبقاء في رئاسة الحكومة الإسرائيلية لمتابعة ما كان يبحث، وخلال هذه المباحثات لم نستلم أية خارطة أو ورقة حتى نرد عليها على الإطلاق”.

وتابع “لقد تفاوضنا بإيجابية مع المبادرات كافة التي طرحت علينا، وعملنا على إنجاح أية خطوة تهدف إلى تحقيق السلام العادل القائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وحصول شعبنا الفلسطيني على حقوقه بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967”.

الأكثر قراءة اليوم

أردوغان: لن نترك أهالي غزة يواجهون وحدهم الاحتلال ومجازر إسرائيل وصمة عار في تاريخ البشرية

القناة 12 : بعهد ترامب انهيار إسرائيل وشيك لأنّه يتحوّل من وصيٍّ لعدوٍّ بأيّ لحظة استفزازٍ مثل المافيا..

الإعلام العبري : ترامب يفرض اجندته على نتنياهو وسيلقى معاملة زيلينسكي ان رفض تنفيذ أوامر سيد البيت الابيض…

صحيفة قطرية : أمريكا تخفض المساعدات العسكرية لمصر ..

"الصحة" الفلسطينية تؤكد عدم مسؤوليتها عن أي حملة ينفذها ناشطون لجمع تبرعات لصالح قطاع غزة

وزير الحرب الإسرائيلي يوجه تهديدا صريحا للرئيس السوري

آلاف العلويين يلجأون إلى قاعدة حميميم بعد مجازر حصدت أرواح أكثر من ألف مدني غرب سوريا

الأخبار الرئيسية

thumbs_b_c_b5623a151a43e96c3e67637f93176ec8-1-730x438

حماس ترحب بتصريحات ترامب

13-4-730x438

إعلام عبري: مباحثات إسرائيل وحماس بالدوحة مستمرة “بأجواء إيجابية”

IMG_8855

ترامب متراجعاً عن خطته: لا أحد يجبر سكان غزة على المغادرة

بشار المصري

الملياردير الفلسطيني بشار المصري.. رجل ترامب لـ"اليوم التالي" في غزّة

Ahmed-al-Sharaa-elshar3-syria-730x438

وزير الحرب الإسرائيلي يوجه تهديدا صريحا للرئيس السوري

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية