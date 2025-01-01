إصابة إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة أرئيل في الضفة

القدس المحتلة/سما/

أصيب إسرائيلي، مساء الأربعاء، بجروح متوسطة في عملية إطلاق النار وقعت قرب مستوطنة “أرئيل”، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية، نقلا عن نجمة داود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي) إن مستوطنا إسرائيليا “أصيب بجروح متوسطة جراء إطلاق النار عليه قرب المستوطنة، وتم نقله إلى المستشفى”.

فيما أفادت صحيفة “يسرائيل هيوم” بأن “منفذ الهجوم الذي لم يتم التعرف على هويته فر من مكان الحادث، وتجري عملية تمشيط واسعة لملاحقته من قبل قوات الأمن الإسرائيلية، بما في ذلك عبر استخدام طائرة مروحية”.

بدورها، قالت “القناة 14” العبرية الخاصة إن “قوات الأمن الإسرائيلية نشرت حواجز على الطرقات حول موقع إطلاق النار في أرئيل”.

واعتبرت حركة حماس، الأربعاء، أن عملية إطلاق النار تأتي في إطار “الرد المستمر على جرائم الاحتلال الإسرائيلي”.

وقالت الحركة في بيان: “العملية هي رسالة جديدة يسطرها أبناء شعبنا ومقاومينا الأحرار، في سياق الرد المستمر على ما يرتكبه الاحتلال المجرم من عدوان غاشم على شعبنا، خاصة في شمال الضفة الغربية”.

وأكدت حماس أن “المقاومة لن تهدأ طالما استمر الاحتلال وجرائمه”.

ودعت إلى “تصعيد المقاومة والعمليات الموجعة ضد الاحتلال، وإرباك حساباته، وتوحيد الصفوف نحو ديمومتها حتى دحر الاحتلال وإنهاء العدوان الصهيوني”.