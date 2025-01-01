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الدفاع المدني بغزة: انهيار جزء من برج بمنطقة الكرامة دون إصابات

الأربعاء 12 مارس 2025 11:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع المدني بغزة: انهيار جزء من برج بمنطقة الكرامة دون إصابات



غزة/سما/

قال جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة إن الجزء الغربي من "برج 5" انهار في منطقة أبراج الكرامة شمالي قطاع غزة، دون تسجيل إصابات.


وأضاف الدفاع المدني في بيان صحفي يوم الأربعاء، أنه تم إجلاء سكان "برج 6"  في منطقة الكرامة.

وأخطرت طواقم الدفاع المدني سكان هذه الأبراج بعدم السكن فيها أو الاقتراب منها بسبب تعرضها لأضرار بالغة وعدم صلاحيتها للسكن بعد أن استهدفها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب.

وطالبت نازحين في خيام مقامة بجوار هذه الأبراج بضرورة إخلاء المكان لخطورته على حياتهم.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني مجددا بعدم العودة والسكن في المنازل والمباني التي استهدفها الجيش الاسرائيلي وغير الصالحة للسكن لخطورتها على حياتهم.

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