ترامب متراجعاً عن خطته: لا أحد يجبر سكان غزة على المغادرة

وكالات - سما-

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه "لا أحد يجبر سكان غزة على المغادرة"، وذلك في أحدث تعليق منه على خطته السابقة، التي كانت تقضي بتهجير نحو مليوني فلسطيني من القطاع المدمر، تمهيداً لإعادة الإعمار وإقامة ما وصفه بـ"ريفيرا الشرق الأوسط".

وقال ترامب خلال لقاء صحفي مشترك مع رئيس وزراء أيرلندا: "لن يطرد أحد أحداً من غزة"، في تراجع واضح عن مقترحه السابق، الذي واجه رفضاً عربياً وعالمياً واسعاً، في مقابل ترحيب إسرائيلي.

بدوره قال رئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن عقب لقاء ترامب في البيت الأبيض: «نريد الإفراج عن المحتجزين وتحقيق السلام في غزة»، كما دعا إلى ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، في ظل جهود الوساطة الدولية لخوض مباحثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وعلى الرغم من أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تراجع خلال الأسابيع الماضية عن خطته السابقة بشأن غزة، وتهجير السكان من القطاع الفلسطيني المدمر إلى دول الجوار، فيبدو أن إسرائيل ماضية في محاولة فرضها.

فقد كشف وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، أمس الأحد، أمام الكنيست عن تشكيل مجموعات ضغط برلمانية في كل من إسرائيل والولايات المتحدة، للعمل على تنفيذ خطة ترامب؛ للاستيلاء على غزة وترحيل أهلها، مع إجراء عملية توسيع ضخمة للاستيطان في الضفة الغربية.

أما تفاصيل تلك الخطة الذي كانت لا تزال غامضة حتى الأمس، فتضمنت بحسب سموتريتش، "ترحيل 5000 شخص يومياً، بمعدل 7 أيام في الأسبوع، لمدة عام كامل، أو 10000 شخص يومياً لمدة 6 أشهر".

وفي حسبة سريعة إذا ما ضربنا 5000 بـ 360 يوماً، فستكون الحصيلة مليونا و800 ألف فلسطيني أي ما يقرب من ثلثي سكان القطاع.

[مقطع فلسطيني متداول للرد على "ريفيرا غزة" الذي نشره ترامب] العربية ميديامقطع فلسطيني متداول للرد على "ريفيرا غزة" الذي نشره ترامب

["ريفيرا غزة كما يراها ترمب".. فيديو يثير ضجة عبر المواقع] العربية ميديا"ريفيرا غزة كما يراها ترمب".. فيديو يثير ضجة عبر المواقع

إلا أن الرياح قد تجري بما لا تشتهي سفن سموتريتش، لاسيما أن الدول العربية رفضت تلك الخطة منذ أن أعلن عنها ترامب قبل أكثر من شهر.

فيما قدمت خلال قمة الجامعة العربية غير العادية التي عقدت في القاهرة الأسبوع الماضي خطة بديلة، تقضي بإعادة إعمار غزة مع الإبقاء على قاطنيها.

هذا واعتبر سموتريتش أن "خطة ترامب قد تغير المنطقة بأكملها".

إلا أنه أقر في الوقت عينه بوجود صعوبات جمة، متوقعاً أن يستغرق تنفيذ الخطة وقتاً طويلاً جداً.