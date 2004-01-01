قطر والمملكة العربية السعودية والعراق: طائرة عرفات الخاصة تقوم برحلات سرية من إسرائيل ..

كتب افي شرف/ هآرتس .. ترجمة مصطفى ابراهيم



تم نقل طائرة رئيس السلطة الفلسطينية بعد وفاته إلى شركة مجهولة في قبرص، وكانت تحلق في العقد الماضي من بنغازي إلى وجهات في الشرق الأوسط وأفريقيا. وبالأمس تبين أن مبعوث ترامب استخدمها في المفاوضات السرية مع حماس

في فجر 11 أكتوبر 2019، عادت طائرة خاصة صغيرة إلى إسرائيل قبل يومين، أقلعت إلى كينشاسا، وهي واحدة من عدة رحلات قامت بها خلال شهر إلى عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية في وسط أفريقيا، قبل حوالي ساعتين من هبوطها، فوق البحر الأحمر، أقلعت من شرق المملكة العربية السعودية، وهي وجهة أخرى مرغوبة ستزورها الطائرة، باللونين الأزرق والأبيض وعلم الاتحاد الأوروبي على ذيلها. تعمل على مدار العقد الماضي من مطار بن غوريون، ومن بين أمور أخرى، إلى وجهات لا تهبط فيها الطائرات الإسرائيلية. زار مؤخرا بغداد. قليلون هم من يعرفون تاريخها، وتاريخها يبدأ مع ياسر عرفات.

هذه طائرة تنفيذية من طراز تشالنجر 604، صنعتها شركة بومباردييه الكندية، برقم تسلسلي 5435. وخرجت من خط الإنتاج في عام 1999، وتم تسجيلها في النمسا برقم الذيل OE-IYA. لقد كانت قائمة محددة للغاية، وليست عشوائية، تحتوي على الأحرف الأولى من اسم رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات - YA .

وكانت الطائرة النمساوية 604 واحدة من طائرتين لكبار المسؤولين استخدمهما عرفات منذ أن استقر في رام الله بعد اتفاقيات أوسلو. وكانت الطائرة السابقة طائرة قديمة مسجلة جزائرية أهداها له حاكم العراق صدام حسين.

وفي تحقيق نشر في النمسا عام 2004، زُعم أن من قام بتمويل شراء عرفات لطائرة تشالنجر الجديدة بمبلغ 29 مليون دولار هو بنك BAWAG النمساوي. وهذا هو نفس البنك الذي يُزعم أن الأموال تدفقت من خلاله من رجل الأعمال النمساوي مارتن شالف إلى عائلة أرييل شارون - وفقًا لتحقيق أجرته صحيفة هآرتس عام 2011 بواسطة جيدي فايتز. وكان البنك أيضًا شريكًا لشلاف في كازينو أريحا.

الطائرة، التي تحمل ألوان العلم الفلسطيني، استخدمها عرفات، من بين أمور أخرى، في رحلاته إلى الولايات المتحدة والصين والعواصم الأوروبية وغيرها. وبعد وفاة عرفات عام 2004، واصلت الطائرة التحليق حول العالم تحت لون مختلف وتسجيل نمساوي مختلف، في خدمة العديد من شركات الطيران الصغيرة.

وفي مايو 2016، غيرت الطائرة ملكيتها مرة أخرى، عندما تم تسجيلها في جزيرة مان باسم شركة قبرصية تدعى Durstwell Limited، وحصلت على رقم الذيل M-AAAM. وتعد جزيرة مان، إلى جانب سان مارينو، وجهة التسجيل المفضلة لرجال الأعمال الإسرائيليين والأجانب، الذين يسجلون طائراتهم هناك، غالبا باسم شركات مخفية في جزر فيرجن، بطريقة تجعل من الصعب تحديد المالك الحقيقي.

ومنذ ذلك الحين، ظلت الطائرة متوقفة بشكل دائم في إسرائيل، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى الإعفاء الرسمي الذي حصلت عليه من هيئة الطيران المدني الإسرائيلية. وتدير الطائرة من إسرائيل شركة الطائرات الخاصة "شينو للطيران"، ووفقا لبيانات الطيران المرئية، قامت على مر السنين برحلات غير معلنة من إسرائيل إلى أفريقيا، وإلى وجهات في الشرق الأوسط - التي لا تستطيع الطائرات الإسرائيلية الطيران إليها رسميا - وإلى أوروبا.



ووفقا لمسجل الشركات في قبرص، تم تأسيس شركة Durstwell Limited في عام 2015 في نيقوسيا لأغراض "صيانة وتشغيل" الطائرة المعنية. وبحسب التقارير المالية للشركة، فإن قيمة الطائرة تنخفض كل عام بمقدار ربع مليون يورو، وتبلغ قيمتها حاليا حوالي 3 ملايين يورو فقط، وبحسب المسجل فإن مالك الشركة هو بشار المصري، وعنوانه مسجل في ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

والمصري ملياردير فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية، وهو صاحب شركة قابضة عالمية ومؤسس مدينة روابي الفلسطينية. وبحسب ما نشره بن كاسبيت هذا الأسبوع، فإن المصري هو المستشار السري والمقرب لآدم بوهلر، مبعوث الرئيس ترامب في قضية المختطفين، والذي أجرى في الأشهر الأخيرة مفاوضات مباشرة وسرية مع حماس. وبحسب كاسبيت، استخدم بوهلر طائرة المصري للتحليق بين عواصم المنطقة، في إطار المفاوضات للإفراج عن المختطفين.

ووفقا لبيانات الطيران المرئية، منذ انتخاب ترامب وتعيين بوهلر، حدثت قفزة حادة في عدد الرحلات التي قامت بها طائرة المصري من أفغانستان، فمنذ ديسمبر/كانون الأول، سافر عدة مرات إلى قطر والقاهرة والرياض واسطنبول وأنقرة. وفي نهاية الأسبوع الماضي، عاد إلى الدوحة مرة أخرى، كما زار بغداد، حيث أفادت التقارير، أن بوهلر ضغط على رئيس الوزراء العراقي من أجل إطلاق سراح المختطفة الإسرائيلية إليزابيث زوركوف.

رئيس السلطة الفلسطينية لم يعد يسافر في طائرة خاصة صغيرة مثل عرفات: طائرة محمود عباس الرئاسية هي من طراز بوينج 737 بهيئة كبار الشخصيات، متوقفة في عمان ومسجلة في سان مارينو. وقبل ذلك، طار بطائرة جلوبال 5000 وتشالنجر 604 المسجلة في جزيرة أروبا في البحر الكاريبي