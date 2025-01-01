مصدر سياسي إسرائيلي: مهتمون بالتوصل للتطبيع مع لبنان

القدس المحتلة/سما/

نقلت وسائل إعلامية إسرائيلية عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن تل أبيب مهتمة بالتوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع لبنان.



وذكر المصدر أن المناقشات مع لبنان هي جزء من "خطة واسعة وشاملة"، لافتا إلى أن "سياسة رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) غيرت بالفعل الشرق الأوسط ونريد مواصلة الزخم والوصول إلى تطبيع العلاقات مع لبنان".

وأضاف المصدر أنه "مثلما لدى لبنان ادعاءات تتعلق بالحدود، لدينا أيضا مطالبات وسنناقش القضايا".



وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن المفاوضات والاتصالات بشأن جنوب لبنان بدأت منذ بعض الوقت، وطلب الرئيس جوزيف عون من الجانب الأمريكي ممارسة الضغط على إسرائيل فيما يتعلق بقضية الأسرى، خاصة بعد أن وافق لبنان على تمديد فترة وقف إطلاق النار.

وشدد الرئيس اللبناني أمام الأمريكيين على أن أي قناة اتصال تتعلق بجنوب لبنان والنقاط المتنازع عليها مع إسرائيل تتطلب حوارا مع "حزب الله"، مع ضرورة أن تضغط واشنطن على إسرائيل للتحرك.

ووفقا للمصادر، فإن اجتماع لجنة المراقبة في رأس الناقورة الذي عقد أمس كان محددا مسبقا، وتم فيه الاتفاق على فتح قناة المفاوضات، مع وجود استعدادات لمعالجة القضايا الأخرى.

وأمس، أصدر مكتب نتنياهو بيانا حول بدء الاتصالات حول خط الحدود والنقاط المتنازع عليها.

وجاء في البيان: "تم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل ثلاث مجموعات عمل مشتركة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة وستركز على القضايا التالية: النقاط الخمس التي تسيطر عليها إسرائيل في جنوب لبنان، ومناقشات حول الخط الأزرق والنقاط التي لا تزال محل نزاع، وقضية المعتقلين اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل".