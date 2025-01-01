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اجتماع وزاري عربي بالدوحة لبحث تمويل الخطة العربية بشأن غزة

الأربعاء 12 مارس 2025 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع وزاري عربي بالدوحة لبحث تمويل الخطة العربية بشأن غزة



الدوحة/سما/

عقد وزراء خارجية عرب ومسؤولون كبار من دولة الإمارات والسلطة الفلسطينية اجتماعا بالعاصمة القطرية الدوحة للتنسيق بشأن التطورات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.


وضم اجتماع الدوحة وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن وقطر ووزير الدولة بالخارجية الإماراتية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بهدف التنسيق بشأن التطورات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وتناول الاجتماع سبل تنسيق الموقف العربي وبحث مخرجات القمة العربية غير العادية التي عقدت بالقاهرة في 4 مارس الجاري، والاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة بشأن دعم الشعب الفلسطيني.

كما بحث الاجتماع النظر في سبل الترويج وحشد التمويل للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، وهي الخطة التي أعادتها مصر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية وتبنتها القمة العربية الطارئة والاجتماع الوزاري لدول منظمة التعاون الإسلامي.

وتطرق اجتماع وزراء الخارجية إلى استضافة مصر للمؤتمر الدولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية وبحضور الدول والجهات المانحة.

وتبنت القمة العربية غير العادية التي عقدت بالقاهرة الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة كمشروع بديل لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، واعتمدت القمة العربية البيان الختامي الذي تضمن الخطة المصرية لمستقبل غزة ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى تقديم دعم سريع للخطة المصرية.

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