  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"أطباء بلا حدود" تطالب سلطات الاحتلال بالتوقف عن استخدام مساعدات غزة "أداة حرب"

الأربعاء 12 مارس 2025 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أطباء بلا حدود" تطالب سلطات الاحتلال بالتوقف عن استخدام مساعدات غزة "أداة حرب"



القدس المحتلة / سما/

دعت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم الأربعاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى "التوقف عن استخدام المساعدات الإنسانية أداة حرب".

وأدانت المنظمة الدولية في بيان، حصار الاحتلال الذي يحرم المواطنين في غزة من الخدمات الأساسية والإمدادات الحيوية.

وأوضحت المنظمة، أنه لا ينبغي لإسرائيل أبداً استخدام المساعدات الإنسانية "ورقة مساومة".

وأشار البيان إلى أن كوادر المنظمة سلّمت آخر 3 شاحنات محملة بالإمدادات الطبية إلى غزة في 27 فبراير/ شباط الماضي.

ولفت إلى أن المنظمة تحاول زيادة أنشطتها وخاصة في شمال غزة.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد حذرت يوم الاثنين من "أزمة إنسانية خطيرة" في قطاع غزة، في ظل تعليق إسرائيل إدخال المساعدات ووقف إمدادات الكهرباء عن محطة تحلية المياه الوحيدة في القطاع.

الأكثر قراءة اليوم

الرئاسة: اتصالات حماس مع أطراف أجنبية خروج عن القانون الفلسطيني وخرق للموقف العربي

أردوغان: لن نترك أهالي غزة يواجهون وحدهم الاحتلال ومجازر إسرائيل وصمة عار في تاريخ البشرية

الإعلام العبري : ترامب يفرض اجندته على نتنياهو وسيلقى معاملة زيلينسكي ان رفض تنفيذ أوامر سيد البيت الابيض…

آلاف العلويين يلجأون إلى قاعدة حميميم بعد مجازر حصدت أرواح أكثر من ألف مدني غرب سوريا

واشنطن: 14 نائبا أميركيا يضغطون للإفراج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل

الاتحاد الأوروبي: نرفض بشدة أي محاولة لإجراء تغييرات ديمغرافية بغزة

“أنصار الله” تعلن استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في المياه اليمنية وتهدد باستئناف عملياتها العسكرية ضد “تل أبيب”

الأخبار الرئيسية

القناة 12 : بعهد ترامب انهيار إسرائيل وشيك لأنّه يتحوّل من وصيٍّ لعدوٍّ بأيّ لحظة استفزازٍ مثل المافيا..

شهيدان برصاص الاحتلال في خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة

صحيفة قطرية : أمريكا تخفض المساعدات العسكرية لمصر ..

الإعلام العبري : ترامب يفرض اجندته على نتنياهو وسيلقى معاملة زيلينسكي ان رفض تنفيذ أوامر سيد البيت الابيض…

إسرائيل تقيم حزاماً امنياً في سوريا بعمق 65 كم : بناء قواعد عسكرية جديدة قرب دمشق ومنع دخول الشرطة والجيش للمنطقة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية