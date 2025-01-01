"أطباء بلا حدود" تطالب سلطات الاحتلال بالتوقف عن استخدام مساعدات غزة "أداة حرب"

القدس المحتلة / سما/

دعت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم الأربعاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى "التوقف عن استخدام المساعدات الإنسانية أداة حرب".

وأدانت المنظمة الدولية في بيان، حصار الاحتلال الذي يحرم المواطنين في غزة من الخدمات الأساسية والإمدادات الحيوية.

وأوضحت المنظمة، أنه لا ينبغي لإسرائيل أبداً استخدام المساعدات الإنسانية "ورقة مساومة".

وأشار البيان إلى أن كوادر المنظمة سلّمت آخر 3 شاحنات محملة بالإمدادات الطبية إلى غزة في 27 فبراير/ شباط الماضي.

ولفت إلى أن المنظمة تحاول زيادة أنشطتها وخاصة في شمال غزة.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد حذرت يوم الاثنين من "أزمة إنسانية خطيرة" في قطاع غزة، في ظل تعليق إسرائيل إدخال المساعدات ووقف إمدادات الكهرباء عن محطة تحلية المياه الوحيدة في القطاع.