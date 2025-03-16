مركز الاتصال الحكومي يستعرض أهم التدخلات الحكومية في قطاع غزة

رام الله / سما/

أصدر مركز الاتصال الحكومي تقريرا يُبرز التدخلات الطارئة التي نفذتها غرفة العمليات الحكومية في قطاع غزة، خلال الأسبوع الماضي.

وأفاد المركز بأن غرفة العمليات الحكومية نفذت عدة تدخلات، منها:

الإيواء:

العمل جارٍ على إنشاء 15 مركز إيواء جديدا، تستوعب 9.200 مواطن، مع توفير البنى التحتية والخدمات اللازمة (تهيئة موقع، دورات مياه، مياه، صرف صحي)، بالتنسيق مع هيئة العمل التعاوني والجمعيات التعاونية.

تلقي 180 نداء استغاثة، تمت تلبية 105 منها بخيام وإمدادات غذائية.

إزالة الركام:

لم يتم تنفيذ أعمال خلال الأسبوع الفائت لعدم توفر السولار للمعدات وذلك بسبب إغلاق المعابر.

وضعت غرفة العمليات بالتعاون مع UNDP خطة لإزالة الركام عبر 4 مراحل تشمل 85,000 طن في خان يونس ورفح، و65,000 طن في دير البلح.

طرح عطاء لإزالة 100,000 طن في غزة وشمالها، يبدأ في 16/03/2025.

المساعدات:

انخفاض توزيع المساعدات بنسبة 80% مقارنة بالأسبوع الماضي، نتيجة إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات.

توزيع 2,850 طردًا غذائيًا، 159 منها لمركز إيواء العطاطرة، بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون الإغاثة والهلال الأحمر ومؤسسة فلسطين الغد ومؤسسة هيومن أبيل والجمعيات.

توزيع 3,217 مكملًا غذائيًا على النازحين بالتعاون مع مؤسسة جذور.

توزيع 2,450 طردًا صحيًا، 1,582 بطانية وفرشات، بالتعاون مع الصليب الأحمر، و739 خيمة بالتعاون مع المجلس الفلسطيني للإسكان.

تسليم الدقيق للأونروا وبرنامج الغذاء العالمي WFP لتشغيل المخابز.

التعليم:

نحو 215 ألف طالب مستمرون في تلقي التعليم الوجاهي في 581 مدرسة ونقطة تعليمية، بينما يتلقى 410 آلاف طالب التعليم عن بُعد من خلال المدارس الافتراضية.

تجهيز 85 موقعًا لامتحانات الثانوية العامة.

تصديق الشهادات العلمية لطلبة القطاع والاستمرار في معالجة مشكلات بعض الطلبة المقترضين والمتخرجين في الحصول على شهاداتهم.

المياه والصرف الصحي:

سلطة المياه تنفذ صيانة لمحطة تحلية الجنوب لتستعيد قدرتها الإنتاجية إلى 18,000 م³ يوميًا.

صيانة بئر الصفا في رفح الذي يغذي 70 ألف نسمة، بالتعاون بين سلطة المياه والصليب الأحمر.

نفذت سلطة المياه ومصلحة مياه بلديات الساحل، بتمويل GIZ، صيانة لخطوط تغذية خزان “معاً” في خان يونس، تشمل استبدال الخطوط التالفة وتركيب المحابس لتعزيز ضخ المياه.

نفذت سلطة المياه ومصلحة مياه بلديات الساحل بالتعاون مع الصليب الأحمر أعمال صيانة وإصلاح لشبكات المياه والصرف الصحي في مخيم البريج، تشمل استبدال الأنابيب التالفة وتحسين توزيع المياه.

الزراعة:

حصر الأضرار الزراعية وتحديث قاعدة بيانات المزارعين.

تقديم قائمة بالاحتياجات الزراعية العاجلة لفريق تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 الخاص بتسريع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

الطاقة:

حصر الأضرار في شبكات الكهرباء وإجراء الصيانة على محطات الطاقة.

طلب إدخال مولدات كهربائية إلى مراكز الإيواء.