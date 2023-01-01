شهيدان برصاص الاحتلال في خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة

غزة / سما/

استُشهد مواطنان، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، باستشهاد المواطن محمد عصفور (42 عاما)، متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف من مسيرة للاحتلال أمس في بلدة عبسان الجديدة شرق مدينة خان يونس.

كما استُشهد لاعب نادي شباب رفح حمدان عماد قشطة، متأثرًا بجروح خطيرة أصيب بها برصاص الاحتلال في مدينة رفح.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,515 منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والإصابات إلى 111,941.

ورغم دخول "اتفاق وقف إطلاق النار" حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، فإن الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة، حيث استُشهد وأصيب العشرات من المواطنين خلال الأسابيع الأخيرة، إضافة إلى التوغل المستمر لدباباته وهدم المزيد من منازل المواطنين وتدمير ممتلكاتهم.