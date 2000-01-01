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نتنياهو يفقد أعصابه في محكمة الفساد…

الأربعاء 12 مارس 2025 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يفقد أعصابه في محكمة الفساد…



القدس المحتلة/سما/

فقد رئيس الحكومة الاسرائيلية اليوم الاربعاء، أعصابه خلال محاكمته بشأن قضايا فساد، وصرخ في وجه القضاة وقال لقد جعلوا حياتي بائسة"، وذلك في الجلسة الـ17 لمحاكمته ضمن جلسات الإدلاء بشهادته.

وكشفت القناة أنّ بنيامين نتانياهو "طرق على المنصة في المحكمة وقال لدي الحق في الحصول على بضع دقائق للدفاع عن نفسي".

وردت القاضية على نتنياهو "اخفض صوتك".

ويواجه نتانياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000" و"4000" الأكثر خطورة، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية تشرين الثاني 2019.

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