إسرائيل ترسل طائرات مقاتلة إلى الحدود السورية لحماية الدروز..

القدس المحتلة/سما/

أرسلت إسرائيل طائرات مقاتلة إلى الحدود السورية في الايام الاخيرة، عدة مرات لحماية الدروز.

وبحسب تقرير للقناة 12 العبرية، فإن الطائرات حلقت على ارتفاع منخفض من أجل إرسال رسالة واضحة إلى أعضاء النظام الجديد في سوريا بأن إسرائيل ستحمي الدروز، وكذلك لطرد رجال الرئيس الجولاني الذين يحاولون الاقتراب من المنطقة الدرزية.

يذكر أن إسرائيل تعهدت بحماية الدروز في سوريا، خوفاً من أن يقوم النظام بمجازر ضدهم.

وأعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس الليلة الماضية أن إسرائيل ستجلب عمالًا دروزًا إلى الأراضي الإسرائيلية، وأن البرنامج التجريبي سيبدأ الأسبوع المقبل. سيُوظَّف هؤلاء العمال أولًا في العمل الزراعي في مرتفعات الجولان. وفي إطار البرنامج التجريبي، ستُفعَّل آلية لفرز العمال واختبارهم واستيعابهم في إسرائيل.