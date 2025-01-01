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الاحتلال يدمر البنية التحتية في بلدة قباطية جنوب جنين ويدفع بتعزيزات عسكرية

الأربعاء 12 مارس 2025 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يدمر البنية التحتية في بلدة قباطية جنوب جنين ويدفع بتعزيزات عسكرية



جنين/سما/

دمرت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، البنية التحتية في بلدة قباطية جنوب جنين، وسط الدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية.

وقالت مصادر محلية، ان جرافات الاحتلال دمرت الشوارع في البلدة، حتى منطقة دوار القدس، وشارع المقاهي، وجرفت عدداً من بسطات المواطنين هناك، وسط اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، كما دمرت الجرافات العسكرية خط المياه الرئيس المغذي للبلدة. فيما يتواصل مداهمة منازل في البلدة وتفتيشها.

ويواصل الاحتلال الدفع بتعزيزاته العسكرية الى بلدة قباطية من حاجز دوتان العسكري، وسط اندلاع مواجهات .

ويدخل عدوان الاحتلال على مدينة ومخيم جنين يومه الـ51، مخلفا 34 شهيدا، وعشرات الاصابات والجرحى .

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