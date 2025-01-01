مسؤولة أوروبية: حل الدولتين يبقى السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين

بروكسل/وكالات/

شددّت الممثلة السامية للاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، على أن حل الدولتين يبقى السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت كالاس في جلسة سنوية عقدها مجلس الأمن الدولي حول التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، الليلة الماضية، إن الاتحاد الأوروبي يدعم الجهود الدبلوماسية عبر "التحالف الدولي لتحقيق حل الدولتين".

وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى بعثة الاتحاد في معبر رفح الحدودي، موضحة أنها مساهمة ملموسة منه لدعم اتفاق وقف إطلاق النار على الأرض، مؤكدة رفض الاتحاد الاوروبي القاطع لأي محاولات لإدخال تغييرات سواء على الأرض، أو التركيبة السكانية في غزة، أو أي منطقة أخرى بالعالم.

كما رحبت كالاس بالخطة العربية للتعافي وإعادة الإعمار التي قُدمت في قمة جامعة الدول العربية في القاهرة والمعتمدة كذلك من منظمة التعاون الإسلامي، معلنة ان الاتحاد الأوروبي سيدرس هذه الأفكار مع شركائه العرب.