«حماس»: نتعامل «بكل مسؤولية وإيجابية» مع مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

غزة /سما/

قال متحدث باسم حركة «حماس» إن جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بدأت اليوم (الأربعاء)، مؤكداً على أن الحركة تتعامل «بكل مسؤولية وإيجابية» في هذه المفاوضات، بما في ذلك المباحثات مع المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن.

وعبّر المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، عن أمله في أن تسفر هذه الجولة عن «تقدم ملموس» نحو بدء المرحلة الثانية من المفاوضات، بما يمهد لوقف الحرب في غزة وانسحاب إسرائيل من القطاع وإتمام صفقة تبادل المحتجزين.

في سياق متصل، جدد ناطق آخر باسم «حماس» اتهام الجانب الإسرائيلي بالتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار، معتبراً أن ذلك «يتناقض مع الإرادة الدولية وجهود كل الوسطاء لتثبيت الاتفاق وإنهاء الحرب».

وأكد الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع على أن «حماس» «قدمت مرونة وتعاملت بإيجابية في مختلف محطات التفاوض»، مضيفاً أنها تنتظر خطوات جديدة من مفاوضات الدوحة للمضي نحو تطبيق المرحلة الثانية واستئناف إدخال المساعدات وضمان إنهاء الحرب.

وأتاحت المرحلة الأولى من الاتفاق التي انتهت في مطلع مارس (آذار) إعادة 33 رهينة إلى إسرائيل، بينهم 8 قتلى، في حين أفرجت إسرائيل عن 1800 معتقل فلسطيني من سجونها.

يأتي ذلك وسط تنديد عربي من قطع إسرائيل الكهرباء عن قطاع غزة، ودعت دول عربية أبرزها السعودية وقطر والكويت المجتمع الدولي للتحرك من أجل وقف «الانتهاكات» الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي.

وقطعت إسرائيل، الأحد، الخط الوحيد الذي كان يمدّ قطاع غزة بالكهرباء، وذلك بعد أسبوع من قرار تل أبيب منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع المدمر جراء 15 شهراً من الحرب.

ويغدي الخط الكهربائي محطة تحلية المياه الرئيسية في القطاع التي تخدم أكثر من 600 ألف شخص، ما حمل الأمم المتحدة على التحذير من «تداعيات خطيرة».

وطالبت السعودية المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لعودة الكهرباء وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة «بشكل فوري دون شرط أو قيد»، مجددة دعوتها لتفعيل آليات المحاسبة الدولية على هذه «الانتهاكات الخطيرة».

ويعوّل قسم من سكان غزة على الألواح الشمسية والمولدات للحصول على الكهرباء، خصوصاً أن الوقود يدخل القطاع بكميات ضئيلة. وتذكّر هذه الخطوة بإعلان إسرائيل مطلع الحرب، تشديد الحصار الذي كانت تفرضه على القطاع منذ سيطرة «حماس» عليه عام 2007، وقامت حينها بقطع الكهرباء عن القطاع، ولم تعاود إمداده بها سوى في منتصف مارس 2024.