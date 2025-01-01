الفستق الحلبي... خيار ذكي لمحاربة دهون البطن

وكالات - سما-

الدهون الحشوية هي نوع من الدهون التي تتراكم بعمق في تجويف البطن، حيث تحيط بأعضاء حيوية مثل الكبد والبنكرياس والأمعاء. على عكس الدهون التي تتراكم تحت الجلد، لا يمكن رؤية الدهون الحشوية، لكنها قد تشكل خطرًا كبيرًا على الصحة. فقد أظهرت الدراسات أن تراكمها يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكري من النوع الثاني، وبعض أنواع السرطان.

ولكن هناك أخبار جيدة، حيث تلعب التغذية دورًا مهمًا في تقليل هذه الدهون، ومن بين الأطعمة الغنية بالفوائد، يبرز الفستق الحلبي كخيار مميز لدعم صحة الجسم وتقليل الدهون الحشوية.

لماذا يعتبر الفستق الحلبي مفيدًا لتقليل الدهون الحشوية؟

1. غني بالدهون الصحية

يحتوي الفستق الحلبي على دهون غير مشبعة مفيدة للقلب، والتي تساعد في تحسين مستويات الكوليسترول وتقليل الالتهابات في الجسم. كما إن هذه الدهون تعزز حساسية الإنسولين، ما يقلل من احتمالية تخزين الدهون في منطقة البطن.

مقارنة بأنواع أخرى من المكسرات، يعد الفستق أقلها في السعرات الحرارية

2. مصدر غني بالبروتين

الفستق الحلبي يحتوي على نسبة عالية من البروتين، ما يعزز الشعور بالشبع ويساعد الجسم على حرق السعرات الحرارية بشكل أكثر كفاءة. كما إنه يحافظ على الكتلة العضلية أثناء فقدان الوزن، ما يسهم في تقليل الدهون بدلاً من العضلات.

3. مليء بمضادات الأكسدة

يحتوي الفستق على مركبات مضادة للأكسدة مثل اللوتين والبيتا كاروتين، والتي تلعب دورًا في تقليل الالتهابات وتحسين التمثيل الغذائي للدهون، ما يساعد في تقليل تراكم الدهون الحشوية.

4. منخفض السعرات الحرارية

مقارنة بأنواع أخرى من المكسرات، يعد الفستق أقلها في السعرات الحرارية، ما يجعله خيارًا ممتازًا لمن يسعون إلى فقدان الوزن دون التضحية بالمذاق أو الفوائد الغذائية.

كيف يمكن تضمين الفستق في النظام الغذائي؟

الفستق الحلبي يحتوي على نسبة عالية من البروتين

يمكن الاستمتاع بالفستق بطرق مختلفة وسهلة، مثل:

• تناوله كوجبة خفيفة بين الوجبات.

• إضافته إلى السلطات لمنحها قرمشة ونكهة مميزة.

• مزجه في العصائر للحصول على قوام كريمي ونكهة غنية.

• استخدامه كإضافة إلى الزبادي أو دقيق الشوفان.

• إدخاله في وصفات الخبز والحلويات الصحية.