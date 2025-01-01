الإعلام العبري : ترامب يفرض اجندته على نتنياهو وسيلقى معاملة زيلينسكي ان رفض تنفيذ أوامر سيد البيت الابيض…

القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن إسرائيل أصبحت خاضعة بشكل كامل للأجندة الأمريكية، وتنفذ مطالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتواضع، وسط مخاوف من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يلقى نفس المعاملة التي تلقاها الرئيس الأوكراني زيلينسكي في البيت الأبيض إذا تجرأ على الرفض.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما كان يُوصف بشهر العسل بين إدارة ترامب والحكومة الإسرائيلية قد انتهى، حيث تحطمت آمال تل أبيب في وجود شريك استراتيجي في البيت الأبيض. ورحب نتنياهو بترامب كشخص يتخذ القرارات نيابة عنه، بدءًا من فرض المرحلة الأولى من صفقة التبادل عبر مبعوثه ستيف ويتكوف، وهي خطوة لم يكن نتنياهو يرغب بها.

وتابعت الصحيفة أن الولايات المتحدة تجبر إسرائيل حاليًا على تطبيق اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، الذي سبق أن وصفه نتنياهو بـ"اتفاقية خيانة واستسلام" حين وقّعها يائير لابيد. ورغم تعهده بإلغائها، إلا أن نتنياهو بات الآن مضطرًا لتنفيذها.

كما فرض ترامب على إسرائيل قبول مفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة وحركة حماس، بالإضافة إلى الإصرار على استمرار وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، وهي مطالب لا يستطيع نتنياهو رفضها.

وأكدت الصحيفة أن إسرائيل تكتشف بدهشة أن ترامب لا يكتفي برئاسة الولايات المتحدة، بل يسعى للعب دور مؤثر في سياسات تل أبيب، بينما تقبل الحكومة الإسرائيلية جميع مطالبه.

وفي ظل هذا المشهد، يبدو أن اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان هو مصلحة أمريكية وسعودية، تهدف إلى تعزيز مكانة الرياض في المنطقة على حساب إضعاف إيران.

وتشير الصحيفة إلى أن ترامب يسعى جاهدًا للتوصل إلى اتفاق مع السعودية، سواءً لنيل جائزة نوبل أو لملء جيوب عائلته وأصدقائه من أصحاب المليارات، باموال السعوديين دون أن يجرؤ نتنياهو وحكومته على إبداء أي معارضة.