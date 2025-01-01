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طقس فلسطين : ربيعي معتدل

الأربعاء 12 مارس 2025 09:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : ربيعي معتدل



رام الله/سما/

يكون الجو اليوم الأربعاء، صافياً بوجه عام ربيعيا لطيفا ومعتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوبة ، الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلا في معظم المناطق، الرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف حارا في معظم المناطق ، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية ، الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الجمعة يكون الجو غائماً جزئياً حارا في معظم المناطق ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 10 درجات مئوية ، الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت يكون الجو صافياً بوجه عام حارا في معظم المناطق ، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 11 درجات مئوية ، الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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