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اليوم 52 للاتفاق في غزة : إسرائيل تقتل 11 فلسطينيا وتغلق معبر كرم ابو سالم لليوم 11

الأربعاء 12 مارس 2025 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليوم 52 للاتفاق في غزة : إسرائيل تقتل 11 فلسطينيا وتغلق معبر كرم ابو سالم لليوم 11



غزة/سما/

واصلت قوات الاحتلال خروقاتها لوقف إطلاق النار في اليوم 52 في قطاع غزة .
وادّت الخروقات خلال 24 ساعة إلى استشهاد 11 مواطنا واصابة اعداد اخرى في مختلف مناطق قطاع غزة.
واستشهد خمسة مواطنين مساء الثلاثاء قرب دوار الكويت جنوب مدينة غزة بينهم شقيقان من عائلة الدحدوح .
واستشهد الفتاة حلال ابو هداف برصاص الاحتلال شرق دير البلح وسط القطاع وامراة شرق رفح جنوب قطاع غزة.
وفجر اليوم نفذ جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف شرق مدينة غزة..
وأطلقا آليات الاحتلال النار بشكل مكثف شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.
وأطلق جنود الاحتلال النار على طول الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة.
واعلنت الصحة بغزة وصول مشافي القطاع ٣٦ شهيدًا (٣٢ شهيد انتشال، وأربعة شهداء جدد و ١٤ إصابة، خلال ٢٤ ساعة الماضية
وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٨٥٠٣ شهيدًا و ١١١٩٢٧ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م .
وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر كرم أبو سالم لليوم الـ ١١ على التوالي.

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