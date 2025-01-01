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"كاتس"يهدد بمراقبة الشرع من مرتفعات جبل الشيخ: كل يوم سيفتح عينه سيجدنا أمامه

الأربعاء 12 مارس 2025 01:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"كاتس"يهدد بمراقبة الشرع من مرتفعات جبل الشيخ: كل يوم سيفتح عينه سيجدنا أمامه



القدس المحتلة/سما/

توعد وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بمراقبة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع من مرتفعات جبل الشيخ مشددا على التزام إسرائيل بالبقاء في المنطقة الأمنية جنوب سوريا.
وخلال جولة تفقدية في قمة جبل الشيخ قال كاتس: “كل صباح، عندما يفتح الجولاني (أحمد الشرع) عينيه في القصر الرئاسي بدمشق، سيرى الجيش الإسرائيلي يراقبه من مرتفعات جبل الشيخ، ويتذكر أننا هنا، وفي جميع المناطق الأمنية في جنوب سوريا، لحماية سكان الجولان والجليل من أي تهديد منه ومن أصدقائه الجهاديين.”
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي مستعد للبقاء في سوريا إلى أجل غير مسمى، مؤكدا أن إسرائيل ستتمسك بالمنطقة الأمنية وجبل الشيخ، وستعمل على ضمان أن تكون المنطقة العازلة بأكملها في جنوب سوريا منزوعة السلاح وخالية من التهديدات.
كما أشار إلى أن إسرائيل ستواصل “حماية سلامة الدروز في المنطقة”.

 

وأكد الوزير الإسرائيلي أن الجيش تحرك بقوة الليلة الماضية ضد أهداف عسكرية في جنوب سوريا، حيث تم استهداف أكثر من 40 موقعًا كجزء من تنفيذ السياسة الإسرائيلية التي تم الإعلان عنها مسبقًا، وذلك لإحباط أي تهديدات محتملة ضد دولة إسرائيل.
كما أشار كاتس إلى “تعزيز العلاقات مع سكان المنطقة، وكشف عن أن الدروز في المناطق القريبة سيبدأون العمل في هضبة الجولان في السادس عشر من الشهر الجاري”.

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