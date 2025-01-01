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الرئاسة: اتصالات حماس مع أطراف أجنبية خروج عن القانون الفلسطيني وخرق للموقف العربي

الثلاثاء 11 مارس 2025 09:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة: اتصالات حماس مع أطراف أجنبية خروج عن القانون الفلسطيني وخرق للموقف العربي



رام الله/سما/

استنكر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إصرار حركة حماس على تشتيت الموقف الوطني الفلسطيني من خلال فتح قنوات اتصال مع جهات أجنبية وإجراء مفاوضات معها دون تفويض وطني وبما يتعارض مع أحكام القانون الفلسطيني الذي يجرم التخابر مع جهات أجنبية.

وأكد الناطق باسم الرئاسة أن الكشف عن اتصالات حماس مع جهات أجنبية عشية القمة العربية الطارئة في القاهرة، والتي شهدت إجماعا عربيا داعما للقضية الفلسطينية، يشكل التفافا على قرارات القمة العربية ومحاولة لإضعاف الموقف العربي الصارم الذي تجسد في قرارات القمة، وبالذات الخطة المصرية الفلسطينية لإعمار قطاع غزة، والتصدي لمحاولات تهجير أهل غزة إلى خارج الوطن.

ودعا الناطق باسم الرئاسة حماس إلى العودة إلى الرشد الوطني وإنهاء الانقسام وتسليم قطاع غزة للسلطة الوطنية الفلسطينية تحت قاعدة سلطة وطنية واحدة وقانون واحد وسلاح واحد وتمثيل سياسي شرعي واحد.

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