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الاتحاد الأوروبي: نرفض بشدة أي محاولة لإجراء تغييرات ديمغرافية بغزة

الثلاثاء 11 مارس 2025 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي: نرفض بشدة أي محاولة لإجراء تغييرات ديمغرافية بغزة



بروكسل/سما/

قالت مفوضة السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس "نرفض بشدة أي محاولة لإجراء تغييرات ديمغرافية أو إقليمية في غزة".

واضافت "نرحب بخطة إعادة الإعمار العربية التي قدمت مؤخرا في قمة القاهرة والتي تبنتها أيضا منظمة التعاون الإسلامي".

واكدت ان الخطة العربية لغزة جادة لمناقشة مستقبل القطاع وسوف نناقش هذه الأفكار مع شركائنا العرب.

وقالت "ندعم دولة فلسطين المستقبلية، وغزة جزء لا يتجزأ منها وسنعمل مع المجتمع الدولي لإعادة إعمار القطاع".

وتابعت "يجب عدم تسييس المساعدات الإنسانية إلى غزة أو ربطها بشروط ويجب رفع كل العوائق التي تحول دون إيصال المساعدات إلى قطاع غزة".

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