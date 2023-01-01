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غزة: 6 شهداء برصاص الاحتلال الاسرائيلي ...

الثلاثاء 11 مارس 2025 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: 6 شهداء برصاص الاحتلال الاسرائيلي ...



غزة / سما/

 استُشهد 5 مواطنين، اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين وسط مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان أن مسيرات الاحتلال استهدفت مواطنين قرب حاجز "نتساريم" وسط غزة.

وكانت مواطنة قد استُشهدت برصاص مسيرة إسرائيلية في بلدة الشوكة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار صوب منازل المواطنين شرقي بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وجرى إطلاق قذيفة من دبابة إسرائيلية على المنطقة الشرقية لبلدة عبسان الجديدة شرق مدينة خان يونس.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,503 منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والإصابات إلى 111,927.

ورغم دخول "اتفاق وقف إطلاق النار" حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، فإن الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة، حيث استُشهد وأصيب العشرات من المواطنين خلال الأسابيع الأخيرة، إضافة إلى التوغل المستمر لدباباته وهدم المزيد من منازل المواطنين وتدمير ممتلكاتهم.

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