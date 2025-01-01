بعد تصريحات بوهلر التي هزت إسرائيل..نتنياهو في موقف مُحرج ولا يملك ترف الخلاف مع ترامب حول غزة

سما / وكالات /

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجد نفسه في موقف حرج لا يسمح له بالدخول في خلاف مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط توتر متزايد بشأن مفاوضات تتعلق بقطاع غزة.

ووفقًا للمسؤولين، فإن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها ستيفن بوهلر، مبعوث ترامب لشؤون الرهائن، حول استعداد حركة حماس لنزع سلاحها، أثارت غضب إسرائيل، وأكدوا أن أي خلاف مع إدارة ترامب قد يهدد العلاقة مع المورد الرئيسي للأسلحة لإسرائيل، مما ينعكس سلبًا على قدرات الجيش الإسرائيلي في ظل استمرار العمليات العسكرية.

وأضافت المصادر، أن نتنياهو يواجه ضغوطًا داخلية تمنعه من الاصطدام مع واشنطن، حيث يعتمد استقرار ائتلافه الحاكم على دعم الولايات المتحدة، خاصة في ظل الانقسامات السياسية الحادة داخل إسرائيل.

كما أشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أن بوهلر كان يقدم عروضًا لحماس تتطلب من إسرائيل تقديم تنازلات مقابل أي اتفاق، وهو ما أثار استياء الحكومة الإسرائيلية، التي ترى في تلك العروض تحميلها أعباءً سياسية وأمنية لا يمكنها تحملها.

وقال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش لإذاعة الجيش صباح الاثنين: ”لقد سعى إلى إجراء مفاوضات لتحرير الرهائن الأمريكيين من تلقاء نفسه“، واصفًا المسعى بأنه ”خطأ فادح“.

فيما قال آفي ديختر، وزير الزراعة من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو والرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، قال إن بوهلر أظهر عدم فهم لأهداف حماس.

وقال ديختر في مقابلة مع قناة ”كان“: ”من يعتقد أن حماس ستتخلى عن سلاحها لا يعرف حماس، ولا أيديولوجيتها أو استراتيجيتها. ”ستحتاج إسرائيل إلى هزيمتهم بشكل حاسم في الحرب.“

قال شالوم ليبنر، وهو مسؤول كبير سابق في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن ”إسرائيل تستثمر الكثير من أجل تصوير أن واشنطن وإسرائيل على نفس الصفحة“، مما يساعد نتنياهو على الحفاظ على تماسك ائتلافه وإجراء مفاوضات صعبة مع حماس. ”أي شيء يوحي بوجود انقسامات في هذا الائتلاف يعقد كل هذه المهام.“

خلال إدارة بايدن، اشتكى المسؤولون الإسرائيليون في كثير من الأحيان من أن حماس تتشدد في موقفها التفاوضي كلما رأت ضوء النهار بين واشنطن وإسرائيل.

وقال مايكل أورين، السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن، عن محادثات بوهلر مع الجماعة الإسلامية المسلحة: ”إنها تسمح لحماس بالاحتفال بدق إسفين بين الولايات المتحدة وإسرائيل“.

وقال مسؤولون عرب ومسؤولون في حماس إن المحادثات التي جرت على هامش الاجتماع شارك فيها بوهلر برفقة مسؤولين أمريكيين آخرين وعدد من كبار المسؤولين في حماس. وقال المسؤولون إنهم ناقشوا اقتراحًا مدعومًا من الولايات المتحدة يقضي بإطلاق حماس سراح 10 رهائن أحياء، من بينهم الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، مقابل تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا.

وأشار مبعوث الرئيس ترامب، إلى أن حماس مستعدة لإلقاء السلاح مقابل هدنة، وقال إن للولايات المتحدة مصالح منفصلة عن مصالح إسرائيل، في تصريحات أثارت إحباط بعض المسؤولين الإسرائيليين القلقين أصلاً من محادثاته المباشرة مع الحركة المسلحة.

وقال آدم بوهلر، في مقابلات مع التلفزيون الإسرائيلي، إن هدفه الرئيسي في المحادثات هو إطلاق سراح آخر رهينة أمريكي لا يزال على قيد الحياة في غزة. لكنه قال أيضاً لهيئة البث الإسرائيلية العامة ”كان“ إن حماس عرضت هدنة من خمس إلى عشر سنوات تفرج بموجبها عن جميع الرهائن مقابل جميع الأسرى الفلسطينيين، وتلقي سلاحها، وتسمح للولايات المتحدة وغيرها بضمان إزالة نظام الأنفاق الواسع، وتنسحب من السياسة.

ووصف بوهلر الاقتراح بأنه ”ليس عرضًا أوليًا سيئًا“ وأشار إلى أن اتفاقًا جديدًا يمكن أن يتم التوصل إليه في غضون أسابيع.