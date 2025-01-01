صحيفة عبرية: الكشف عن هوية اللاعب الرئيسي في تنفيذ خطة ترامب لمرحلة ما بعد حرب غزة..

القدس المحتلة / سما/

قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، إن رجل الأعمال الفلسطيني – الأمريكي بشار المصري، “يلعب دورا هاما” في خطط إدارة الرئيس دونالد ترامب لمرحلة “ما بعد الحرب في قطاع غزة”.

ونقلت الصحيفة الخاصة عن “مصادر دبلوماسية” دون تسميتها، الاثنين، أن رجل الأعمال بشار المصري “يلعب دورا هاما” في خطط ترامب لمرحلة ما بعد الحرب على غزة، وأنه “يقوم بدوره بشكل هادئ”.

وأشارت المصادر إلى أن المصري يقوم بدوره المذكور “من خلال عمله مستشارا مقربا للمبعوث الخاص لترامب، آدم بوهلر، المكلف بالتفاوض بشأن الأسرى الإسرائيليين بين تل أبيب وحركة حماس”.

وزعمت في حديثها للصحيفة العبرية أن المصري “رافق بوهلر في عدد من رحلاته بمنطقة الشرق الأوسط، وفي التنقل بين عواصم إقليمية مثل الدوحة والقاهرة (حيث تتولى قطر ومصر دور الوساطة)، حيث تجري هناك محادثات حساسة حول مستقبل غزة لما بعد الحرب”.

واعتبرت أن المصري “قام بدوره في إدارة ترامب، رغم تاريخه في النشاط السياسي خلال شبابه حين شارك بمظاهرات ضد إسرائيل،”، على حد قولها.

في المقابل، لفتت الصحيفة إلى أنه بات يُنظر إلى المصري اليوم باعتباره “شخصية براغماتية لا ترتبط بحماس أو بالسلطة الفلسطينية، ما يجعله مقبولا لدى دوائر صنع القرار الأمريكية”.

وفقا لجيروزاليم بوست “يُعد المصري شخصية اقتصادية بارزة في فلسطين، فهو مؤسس مدينة روابي في الضفة الغربية (المحتلة) وأحد أبرز المستثمرين الفلسطينيين”.

وأوضحت أن المصري “يملك مصالح اقتصادية تمتد إلى إسرائيل ودول أخرى في الشرق الأوسط”.

وبينما لم يصدر أي تعليق رسمي من واشنطن أو المصري ذاته بشأن ما نشرته الصحيفة العبرية، يرى مراقبون أن الأخير قد يكون أحد الأسماء المطروحة لقيادة جهود إعادة الإعمار في غزة، خاصة في ظل علاقاته الواسعة ورؤيته الاقتصادية التي تتماشى مع توجهات الإدارة الأمريكية السابقة.

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج الرئيس ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية وأوروبية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.

وفي المقابل، اتفقت الدول العربية في قمة طارئة عقدت بالعاصمة المصرية القاهرة الثلاثاء الماضي، على رفض أي محاولات من شأنها إعادة إعمار قطاع غزة من خلال تهجير سكانه تحت أي مسمى أو ظروف.

وتتضمن الخطة العربية تشكيل لجنة “إدارة غزة” لتتولى تسيير شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية “تكنوقراط” تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.