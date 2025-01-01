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استشهاد سيدة بنيران مُسيرة اسرائيلية في بلدة الشوكة شرقي رفح

الثلاثاء 11 مارس 2025 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد سيدة بنيران مُسيرة اسرائيلية في بلدة الشوكة شرقي رفح



غزة/سما/

استشهدت صباح اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025، سيدة بنيران مسيرة إسرائيلية في بلدة الشوكة شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. 

وذكرت مصادر محلية، أن السيدة نجاد أبو سنيمة استشهدت نيران مسيرة إسرائيلية في بلدة الشوكة شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. 

كما أطلقت قوات الاحتلال النار صوب منازل المواطنين شرقي بلدة خزاعة شرقي مدينة خان يونس.. 

فيما أطلقت دبابة إسرائيلية قذيفة على المنطقة الشرقية لبلدة عبسان الجديدة شرقي مدينة خان يونس. 

وترتفع بشكل يومي، حصيلة الشهداء في قطاع غزة، نظراً لاستمرار عدوان وخروقات قوات الاحتلال رغم إعلان وقف إطلاق النار منذ نحو 52 يوماً، حيث تقصف وتطلق النار على المواطنين خاصةً في خانيونس ورفح والشجاعية. 

وفي 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية، ويتكون من ثلاث مراحل مدة كل منها 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية وثالثة وصولا إلى إنهاء حرب الإبادة.  
  
وكان من المفترض أن تبدأ المفاوضات حول المرحلة الثانية في الثالث من شباط/ فبراير الماضي، إلا أن حكومة الاحتلال ماطلت في ذلك وسط محاولات للتنصل من الاتفاق. 

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