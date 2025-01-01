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ثلاثة شهداء في جنين برصاص الاحتلال الاسرائيلي بينهم سيدة …

الثلاثاء 11 مارس 2025 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ثلاثة شهداء في جنين برصاص الاحتلال الاسرائيلي بينهم سيدة …



جنين/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في الضفة المحتلة، اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025، استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم سيدة في العدوان المتواصل على جنين.

وأفادت وزارة الصحة، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد مواطنين اثنين برصاص الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء في جنين.

كما استشهدت المواطنة فايزة إبراهيم أبو غالي (٥٨ عاماً)، جراء عدوان الاحتلال على جنين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في وقت سابق من اليوم، أنه تسلم جثمان شهيدة على حاجز الجلمة بجنين بالضفة المحتلة.

ووفقاً للهلال فقد جرى نقل شهيدة عمرها 60عام تسلمها على حاجز الجلمة إلى المستشفى دون ذكر تفاصيل أخرى..

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال تحتجز جثمان شاب أصيب بمنطقة خلة الصوحة.

وتناقل النشطاء فيديو لجيش الاحتلال وهو ينكل بجثمان شهيد خلال انتزاعه من الحي الشرقي في جنين.

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