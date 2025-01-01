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الاحتلال يعتقل قيادات من حركة حماس في الخليل

الثلاثاء 11 مارس 2025 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل قيادات من حركة حماس في الخليل



الخليل/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم وتفتيش واعتقال في مدينة الخليل وبلدة سعير شمال شرق الخليل، وتم خلال ذلك اعتقال عدد من المواطنين بينهم قيادات من حركة حماس.

وذكرت مصادر محلية، ان قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر النائب في المجلس التشريعي السابق محمد جمال النتشة، والقيادي في حركة حماس الشيخ عبد الخالق النتشة، و مازن النتشة، والشاب يوسف سامح الشريف. وذلك بعد مداهمة منازلهم في مدينة الخليل.

وفي بلدة سعير تم اعتقال كل من: الشقيقين محمد ونشأت زيدان جرادات، الشاب نزار سعيد جرادات، الاسير السابق محمد مازن جرادات.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة راس العروض بيلدة سعير، اطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع ما ادى لاصابة مواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع.

كما تم اعتقال‬‏ المواطن صفوان جاد الله الجندي، بعد مداهمة منزله في ببدة بني نعيم شرق الخليل.

وبحسب مصادر محلية في مدينة حلحلول، فإن جنود الاحتلال وخلال اقتحامهم للمدينة فجر اليوم، تم ايقاف مركبة، وإجبار سائقها على النزول منها واعتدى عليه الجنود بالضرب.

كما اعتدت قوات الإحتلال بالضرب المبرح على الشاب محمد مازن شاكر الفروخ، خلال عودته من الاردن وتم نقله إلى مستشفى اريحا الحكومي وتم تحويله لمستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج وهو مصاب بالراس وبانحاء مختلفة من جسده.

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